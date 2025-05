Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hält am Montag ein Gipfeltreffen mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi und dem jordanischen König Abdullah II. zum Gaza-Krieg ab. Das Dreiertreffen in der ägyptischen Hauptstadt Kairo dürfte sich um die Bemühungen für eine neue Waffenruhe im Gazastreifen drehen. Die israelische Armee hatte ihre massiven Luftangriffe auf den Gazastreifen Mitte März wieder aufgenommen und zudem eine neue Bodeninvasion in dem Palästinensergebiet gestartet.

Zuvor hatte dort seit Mitte Januar eine Waffenruhe gegolten, die am 13. März durch Israel gebrochen wurde. Die Verhandlungen über eine Fortsetzung der Feuerpause verliefen bislang ergebnislos. Ägypten agiert in den indirekten Gesprächen zwischen Israel und der Hamas als Vermittler.