Rauchen. Übermäßiger Alkoholkonsum. Fettleibigkeit:

Wir alle wissen, wie gefährlich diese Dinge für unsere Gesundheit sind. Aber wussten Sie, dass es etwas gibt, das noch gefährlicher sein könnte? Einsamkeit.

Es ist etwas, das wir alle irgendwann einmal gespürt haben. In der heutigen hypervernetzten Welt fühlen sich paradoxerweise mehr Menschen denn je isoliert. Man kann sich in einer Menschenmenge oder sogar mit einem vollen Sozialleben einsam fühlen. Man kann verheiratet sein oder in einem vollen Haus leben und sich trotzdem unsichtbar fühlen, als ob einen niemand wirklich versteht. In dieser Episode erforschen wir die Gefahren der Einsamkeit und was sie zu mehr als nur einem Gefühl macht.