Der serbische Präsident Aleksandar Vučić will das Hafturteil gegen den bosnischen Serbenführer Milorad Dodik nicht anerkennen. Er werde Dodik nicht festnehmen lassen, sollte ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt werden, sagte Vučić am Samstag. Ein Berufungsgericht hatte am Freitag Dodiks Verurteilung zu einer einjährigen Haftstrafe bestätigt und eine Berufung gegen das Urteil ausgeschlossen.

Dodik war in erster Instanz verurteilt worden, weil er im Juli vergangenen Jahres als Präsident der bosnischen Republik Srpska zwei Gesetze in Kraft gesetzt hatte, die die Umsetzung von Entscheidungen des Hohen UN-Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina untersagten. Neben der Haftstrafe darf Dodik sechs Jahre lang kein politisches Amt bekleiden.

Das Urteil trage zur Destabilisierung in der Region bei, sagte Vučić am Samstag nach einem Krisentreffen des serbischen Sicherheitsrats. Dodik sei der „rechtmäßig und legal gewählte Präsident der Republik Srpska“ und in Serbien willkommen, betonte Vučić. Die Entscheidung des bosnischen Berufungsgerichts sei „undemokratisch, unmoralisch und ein ernsthafter Angriff auf die serbische Bevölkerung in Bosnien und Herzegowina“, hieß es in den Ergebnissen der Sitzung des Sicherheitsrats, die Vučić verlas.