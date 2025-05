Das ukrainische Parlament hat das Abkommen mit den USA zur Schaffung eines gemeinsamen Wiederaufbaufonds ratifiziert. 338 Abgeordnete stimmten für das entsprechende Gesetz, wie die Agentur Interfax-Ukraine meldete. 226 Stimmen wären notwendig gewesen. Mit dem Fonds erhalten die Vereinigten Staaten auch Zugang zu Bodenschätzen in der Ukraine. Über die Vereinbarung war wochenlang verhandelt worden. Kiew erhofft sich dadurch eine stärkere Unterstützung durch die USA im andauernden Krieg mit Russland.

Am Abend telefonierte dazu der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Das Abkommen sei „ein wahrlich historisches Dokument, das viele Möglichkeiten für Zusammenarbeit eröffne“, schrieb Selenskyj dazu auf der Plattform X.

Dem Abkommen sollen am Montag und Dienstag zwei weitere Verträge mit den technischen Details folgen. „Die USA sind bereit, in unsere Wirtschaft, in unsere Vorkommen zu investieren. Die Ukraine behält das Eigentum an den Bodenschätzen“, sagte die ukrainische Wirtschaftsministerin Julia Swyrydenko nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wichtig sei für sie, dass in dem Abkommen keine ukrainischen Schulden gegenüber den USA wegen vergangener Waffenlieferungen aufgeführt werden.

Die Ukraine befindet sich seit mehr als drei Jahren im Krieg mit Russland. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump im Januar haben die Vereinigten Staaten ihre Ukraine-Politik drastisch geändert und sind seither nicht mehr der Verbündete, auf den sich Kiew in den ersten Kriegsjahren verlassen konnte.