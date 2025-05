Der indonesische Präsident Prabowo Subianto hat Ankara angesichts der unsicheren Weltlage dazu aufgerufen, die Zusammenarbeit mit Jakarta zu verstärken. Mit Türkiye als führende Kräfte „des globalen Südens, als strategische Partner müssen wir Verantwortung für die Schaffung einer neuen Weltordnung übernehmen“, sagte Prabowo am Donnerstag in Ankara bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan.

Zur globalen geopolitischen Lage sagte Prabowo: „Indonesien und Türkiye sollten zusammenarbeiten, um den weltweiten Frieden und Stabilität zu wahren.“

Auch würden beide Länder zusammenarbeiten, um „die palästinensische Unabhängigkeit zu unterstützen“, sicherte Prabowo zu. Beide Staaten hätten sich zudem darüber geeinigt, sich für Stabilität und Frieden in Syrien und in der Ukraine zu engagieren.

Indonesien ist das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt. Etwa 87 Prozent der Bevölkerung sind Muslime, also mehr als 240 Millionen Menschen.

Ansprache im türkischen Parlament

In seiner Rede vor dem türkischen Parlament bekundete Prabowo seine Unterstützung für die türkische Nation in ihrem Bestreben nach Gerechtigkeit in einer unsicheren Welt. „Wir wollen Seite an Seite mit Türkiye für Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit in einer Welt voller Ungewissheiten eintreten“, sagte der indonesische Staatschef.

Dabei lobte er die herzlichen Beziehungen zu Ankara und sagte: „Für uns ist Türkiye tatsächlich eine Fortsetzung des Osmanischen Reiches und wir erinnern uns an die historischen Beziehungen zwischen uns.“

Prabowos offizieller Staatsbesuch in Türkiye begann am Mittwoch. Der indonesische Präsident wird auch am 4. Antalya Diplomatie-Forum teilnehmen. Das dreitägige Forum hat am heutigen Freitag in der türkischen Mittelmeerstadt begonnen.