Der Reservistenverband der Bundeswehr fordert mit Blick auf die geplanten Milliardeninvestitionen in die Verteidigung noch in diesem Jahr eine Wehrpflicht in Deutschland. „Wir brauchen schon dieses Jahr 20.000 mehr Soldaten in der Truppe. Um das zu schaffen, muss die Wehrpflicht noch in diesem Jahr zurückkommen“, sagte der Verbandspräsident Patrick Sensburg der „Rheinischen Post“ laut Vorabmeldung (Mittwochausgabe). Ziel müsse es in fünf Jahren sein, dass jeweils ein ganzer Jahrgang Männer und auch Frauen einberufen werde. „Das gehört zwingend in einen Koalitionsvertrag von Union und SPD."

Union und SPD hatten sich am Dienstag bei ihren Sondierungsgesprächen auf ein riesiges Finanzpaket geeinigt. Statt das bisherige Sondervermögen Bundeswehr mit einer festen Summe aufzustocken, beschlossen CDU, CSU und SPD angesichts einer russischen Bedrohung und der zunehmend schwer kalkulierbaren US-Politik, keinen Deckel für Verteidigungsausgaben mehr einzuziehen. „Wir werden alle Ausgaben über ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts nicht mehr unter die geltenden Schuldenregeln legen und können damit viel mehr in die Sicherheit investieren, als das heute der Fall ist“, sagte CDU-Chef Friedrich Merz.