US-Vizepräsident JD Vance ist am Samstag im Vatikan von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin empfangen worden, der Nummer zwei nach dem Papst. Der vor fünf Jahren zum Katholizismus konvertierte Vance sprach mehr als eine Stunde lang im Apostolischen Palast mit Parolin und dem Sekretär des Vatikans für die Beziehungen mit den Staaten, Paul Richard Gallagher. Der Vatikan bezeichnete das Gespräch als „herzlich“.

Es habe einen Meinungsaustausch über die internationale Lage gegeben, „insbesondere über Länder, die von Krieg, politischen Spannungen und schwierigen humanitären Situationen betroffen sind, mit besonderem Augenmerk auf Migranten, Flüchtlinge und Gefangene“, fügte der Vatikan hinzu. Er würdigte zudem den „wertvollen Dienst der katholischen Kirche in den USA für die Schwächsten der Gesellschaft“.

Beide Seiten hätten die gemeinsame Verpflichtung zum Schutz des Rechts auf Religions- und Gewissensfreiheit bekräftigt, erklärte der Vatikan. Vance hatte bei einer Rede in München im Februar angebliche Einschränkungen der Meinungsfreiheit in Europa angeprangert.

Keine Begegnung mit dem Papst – Spannungen bleiben spürbar

Der Vatikan erwähnte am Samstag kein Treffen zwischen Vance und dem Papst. Ein Aufeinandertreffen von beiden könnte eine angespannte Angelegenheit werden. Im Februar hatte Franziskus die Pläne von US-Präsident Donald Trump zur Massenabschiebung von Migranten in einem Brief an US-Bischöfe scharf kritisiert und damit den Zorn des Weißen Hauses auf sich gezogen. Die USA forderten Franziskus daraufhin auf, sich „an die Religion zu halten“. Trump war während seiner ersten Amtszeit zu einem halbstündigen Besuch im Vatikan empfangen worden.

Teilnahme an Osterfeier unklar – Vance bereits bei Karfreitagsliturgie

Ob Vance am Sonntag an den Osterfeierlichkeiten auf dem Petersplatz teilnehmen wird, zu denen auch Papst Franziskus erwartet wird, war noch unklar. Der Papst erholt sich derzeit nach einem fast 40-tägigen Krankenhausaufenthalt von einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung. In welchem Umfang das gesundheitlich angeschlagene katholische Kirchenhaupt bei den diesjährigen Osterfeierlichkeiten präsent sein wird, war noch nicht bekannt.

Vance, seine Ehefrau Usha sowie ihre drei Kinder hatten bereits an der Karfreitagsliturgie im Petersdom teilgenommen. Zuvor hatte der US-Vizepräsident Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni zu einem Gespräch über die US-Zölle getroffen.