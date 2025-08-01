Der türkische Serienchampion Galatasaray Istanbul hat seinen bisher nur ausgeliehenen Stürmerstar Victor Osimhen fest verpflichtet - und überweist im Gegenzug 75 Millionen Euro an den italienischen Meister SSC Neapel. Bei der vom Süperlig-Club bestätigten Summe handelt es sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge um einen Rekord im türkischen Fußball. Laut Galatasaray erhält Neapel zudem bei einem möglichen Weiterverkauf des Nigerianers zehn Prozent des erzielten Verkaufswerts.

In Istanbul wird Osimhen den Angaben zufolge künftig 21 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Ausschlaggebend für das kostspielige Geschäft waren die starken Leistungen des 26-jährigen Torschützenkönigs in der vergangenen Saison: In 30 Liga-Spielen für Galatasaray erzielte Osimhen 26 Treffer. Künftig wird Afrikas Fußballer des Jahres an der Seite des deutschen Nationalspielers Leroy Sané auflaufen, der im Sommer nach fünf Jahren beim FC Bayern München ablösefrei nach Istanbul wechselte.