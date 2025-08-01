SPORT
Galatasaray Istanbul kauft Osimhen für 75 Millionen Euro
Vom italienischen Meister zum türkischen: Nigerias Fußballstar Victor Osimhen wechselt nach seiner bisherigen Leihe nun fest an den Bosporus. Die Transfersumme bricht Berichten zufolge einen Rekord.
Galatasaray Istanbul kauft Osimhen für 75 Millionen Euro. / Foto: Alessandro Garofalo/AP/dpa
1. August 2025

Der türkische Serienchampion Galatasaray Istanbul hat seinen bisher nur ausgeliehenen Stürmerstar Victor Osimhen fest verpflichtet - und überweist im Gegenzug 75 Millionen Euro an den italienischen Meister SSC Neapel. Bei der vom Süperlig-Club bestätigten Summe handelt es sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge um einen Rekord im türkischen Fußball. Laut Galatasaray erhält Neapel zudem bei einem möglichen Weiterverkauf des Nigerianers zehn Prozent des erzielten Verkaufswerts.

In Istanbul wird Osimhen den Angaben zufolge künftig 21 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Ausschlaggebend für das kostspielige Geschäft waren die starken Leistungen des 26-jährigen Torschützenkönigs in der vergangenen Saison: In 30 Liga-Spielen für Galatasaray erzielte Osimhen 26 Treffer. Künftig wird Afrikas Fußballer des Jahres an der Seite des deutschen Nationalspielers Leroy Sané auflaufen, der im Sommer nach fünf Jahren beim FC Bayern München ablösefrei nach Istanbul wechselte.

Am 8. August startet Galatasaray mit einem Auswärtsspiel bei Gaziantep FK in die Saison.

QUELLE:DPA
