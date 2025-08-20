España, consumida por el fuego, ha visto cómo los incendios forestales han devorado ya casi 400.000 hectáreas en lo que va de 2025, según datos recogidos por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales ( EFFIS , por sus siglas en inglés). Se trata de la mayor tragedia de este tipo que sufre el país en los últimos 30 años. Un récord siniestro.

Así, los incendios forestales que arden en el país alcanzaron un máximo en la cantidad de superficie quemada desde que, en 2006, comenzaron los registros vía satélite en la Unión Europea. Los fuegos de este año ya superaron a los incendios del 2022, que había sido considerado el peor período en cuanto a superficie quemada con, 306.555 hectáreas reducidas a cenizas.

Ahora bien, si se tienen en cuenta registros históricos del antiguo Ministerio de Medio Ambiente de España, que se remontan la década de 1960, se trata del peor incendio forestal en España desde 1994.

Miles de evacuados

El Ministerio del Interior reporta que se han evacuado 33.750 personas por cuenta de las furiosas llamas. Además, la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, destacó que España está recibiendo actualmente el “mayor contingente de ayuda internacional de la historia de nuestro país” para sofocar los incendios.

Los pronósticos han dado algo de esperanza en medio del desastre. Este martes, las temperaturas bajaron en toda España y aumentó la humedad en muchos lugares, lo que debería facilitar la extinción de los fuegos.

Sin embargo, tres regiones de la mitad oeste del país –Galicia, Castilla y León y Extremadura–, siguen luchando contra focos fuera de control. Además, en menos de dos semanas han perdido 100.000 hectáreas.

Este martes el presidente Pedro Sánchez subrayó la necesidad de no bajar la guardia y mantener la alerta. Aún "quedan horas difíciles" en la lucha contra las llamas, declaró en una visita a Extremadura, una de las regiones más afectadas.

"No nos confiemos, que quedan momentos críticos", dijo Sánchez en su segunda visita a la zona de incendios. También reiteró que buscará "un pacto de Estado frente a la emergencia climática".

"Cada año se agrava la emergencia climática, cada año es más recurrente y cada año se aceleran los efectos de esta emergencia climática", en particular "en la península ibérica", argumentó.

¿Por qué los incendios han sido tan devastadores este año?

Los fuegos masivos en los bosques de España durante el verano no son algo nuevo, y tanto en el país como en otras zonas del mundo suelen protagonizar titulares todos los años.

Lo cierto es que, hasta cierto punto, los incendios forman parte natural del ciclo de los ecosistemas. No obstante, existen ciertos factores que llevaron a que este año hayan sido especialmente catastróficos en la península, provocando una devastación histórica en las últimas décadas.

En primer lugar, España vivió una primavera particularmente lluviosa , lo que permitió el aumento de la vegetación en las zonas forestales. Posteriormente, el verano generó varias olas de calor consecutivas y especialmente largas, agravadas por los efectos del cambio climático. Así, las altas temperaturas generaron una sequía generalizada en lo que ya era más vegetación de lo habitual, lo que permitió que las llamas se propagasen con más fuerza y más velocidad, consumiendo todo a su paso con ayuda de los fuertes vientos que azotaron la península en los últimos días.

Por otra parte, el paisaje forestal es un factor clave para entender por qué los incendios consiguen arrasar tanta superficie en tan poco tiempo.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) de España elaboró un informe que analiza los aspectos clave de los incendios y su propagación. En el documento se mencionan factores como la despoblación, el abandono del rural y sus actividades como la ganadería, la agricultura o el aprovechamiento de la leña, y el consiguiente traslado de las poblaciones a núcleos urbanos.

La combinación de estos factores lleva a un abandono de tierras forestales, en las que se genera biomasa que se convierte en combustible para las llamas. Esta uniformización en el paisaje forestal produce una continuidad paisajística en la que cada vez hay menos fragmentos de tierra cuidados que permiten que el fuego se extinga o, al menos, deje de propagarse.