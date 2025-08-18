GENOCIDIO EN GAZA
1 min de lectura
Jefe de las fuerzas israelíes aprueba oficialmente el plan para ocupar la ciudad de Gaza
Israel prepara el traslado forzoso de palestinos desde Ciudad de Gaza hacia el sur antes de una nueva ofensiva, como parte de su plan más amplio para ocupar Gaza, una medida que ha generado críticas internacionales generalizadas.
Jefe de las fuerzas israelíes aprueba oficialmente el plan para ocupar la ciudad de Gaza
esp_image_ciudaddegaza / TRT Español
18 de agosto de 2025

El portavoz militar Avichay Adraee dijo que desde el 17 de agosto se permitirá la entrada de tiendas y equipos de refugio “bajo supervisión de la ONU” para los palestinos desplazados, pero ni la ONU ni las agencias humanitarias lo han confirmado.

El anuncio se produjo un día después de que los medios israelíes, incluida la emisora pública KAN , informaran que el ejército se prepara para una incursión terrestre a gran escala para tomar la Ciudad de Gaza, posiblemente a partir de septiembre.

Recomendados

El plan contempla desplazar a casi un millón de habitantes hacia el sur, rodear la ciudad y después realizar operaciones en sus barrios. Una segunda fase implicaría recuperar campos de refugiados en el centro de Gaza, ya reducidos a escombros.

Organizaciones en Gaza denuncian que esta medida busca encubrir un crimen de desplazamiento forzado masivo y advierten que las áreas designadas podrían convertirse en “nuevas trampas de sangre”.

Explora
Türkiye moviliza todos sus recursos y su diplomacia para llevar esperanza a Gaza: Erdogan
En el Consejo de Seguridad denuncian plan israelí para anexar Gaza pero Netanyahu defiende ocupación
Cumbre entre Trump y Putin en Alaska tendrá como eje la guerra en Ucrania, pero ¿irá Zelenskyy?
“Muero leal a mis principios”: adiós a Anas Al-Sharif, periodista palestino que Israel mató en Gaza
Sismo de magnitud 6,1 sacude el oeste de Türkiye, sin víctimas reportadas
100 niños murieron de hambre por bloqueo de Israel: Gaza agoniza mientras Netanyahu amplía ocupación
Armenia celebra acuerdo “histórico” con Azerbaiyán, un paso clave para la normalización con Türkiye
Miles de personas protestan en Estambul contra el genocidio de Israel y la hambruna forzada en Gaza
Türkiye y Egipto unen esfuerzos ante crisis regionales y rechazan plan de ocupación de Gaza
El mundo rechaza ocupación israelí de Ciudad de Gaza, mientras bombardeos siguen “en todas partes"
Azerbaiyán y Armenia firman acuerdo histórico que pone fin a décadas de conflicto
Líbano aprueba propuesta de EE.UU. para desarmar Hezbollah de cara a "tregua con Israel"
La hambruna sigue matando silenciosamente en Gaza, y los niños sufren lo peor: la alerta de la ONU
Trump dice que tregua en Ucrania depende de Rusia, mientras Putin descarta encuentro con Zelenskyy
“Patética”: Venezuela critica a EE.UU. por duplicar recompensa de arresto de Maduro a $50 millones
Echa un vistazo a TRT Global. ¡Comparte tu opinión!
Contact us