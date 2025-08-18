La ocupación de Cisjordania se profundiza día tras día. En el norte del territorio, colonos israelíes han levantado un nuevo asentamiento ilegal, mientras se multiplican los ataques a palestinos, sus vehículos y sus tierras. A esto se suma el despliegue del ejército israelí, que refuerza el control territorial con detenciones masivas: solo el domingo arrestó a 19 palestinos. Todo forma parte de un patrón de violencia creciente y expansión territorial que avanza con total impunidad, pese a las reiteradas denuncias de la comunidad internacional.

Así, los colonos ilegales de Israel instalaron un nuevo asentamiento cerca de la comunidad beduina Shakara, al este de la ciudad de Duma, al sur de Nablus, según informó la Organización Al-Baydar para la Defensa de los Derechos Beduinos en un comunicado.

El grupo señaló que el sábado por la noche se realizaron trabajos de nivelación en el nuevo asentamiento, que fue establecido el viernes a solo 400 metros de la comunidad beduina Shakara.

Mientras tanto, colonos ilegales lanzaron piedras contra vehículos palestinos cerca del asentamiento Shavei Shomron, en la carretera que une Yenín y Nablus, causando daños a algunos coches, reportó la agencia de noticias palestina Wafa.

En el sur de Cisjordania ocupada, Osama Makhmareh, activista local, dijo a los periodistas que colonos israelíes ilegales llevaron rebaños de ganado a la comunidad palestina de Al-Fakheit, en la zona de Masafer Yatta, al sur de Hebrón.

Makhmareh agregó que los colonos “dejaron a sus ovejas entre los árboles y cultivos para destruirlos, provocar a los residentes palestinos y evitar que saquen sus propios rebaños de los corrales, en una escena que se ha vuelto diaria”.

En la ciudad de Hebrón, coincidiendo con una incursión de colonos, las fuerzas israelíes obligaron a los comerciantes del casco antiguo a cerrar sus tiendas y restringieron la movilidad de los residentes.

Solo en julio, colonos ilegales realizaron 466 ataques contra palestinos y sus propiedades en toda Cisjordania ocupada, que resultaron en la muerte de cuatro personas y el desplazamiento forzoso de dos comunidades beduinas que incluyen a 50 familias palestinas, según la Comisión Palestina de Colonización y Resistencia al Muro.

Redadas y arrestos

Mientras los colonos ilegales intensificaban sus ataques en el territorio ocupado, el ejército de Israel detuvo al menos a 19 palestinos en redadas militares en Cisjordania ocupada este fin de semana.

Según la agencia de noticias palestina Wafa, seis palestinos fueron arrestados por fuerzas israelíes durante una redada en Nablus, mientras que otras nueve fueron detenidas en Belén y Nablus, entre ellas, seis miembros de una misma familia.

El ejército también arrestó a dos personas en una redada en el sur de Hebrón y a otras dos en el norte de Ramala.

De acuerdo con cifras palestinas, más de 18.000 personas han sido detenidas por el ejército israelí en Cisjordania ocupada desde el inicio de la ofensiva en Gaza en octubre de 2023.