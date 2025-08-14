به گزارش دفتر نخستوزیری لبنان، نواف سلام، نخستوزیر این کشور، روز چهارشنبه ۱۳ آگوست در بیروت با علی لاریجانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران، دیدار و گفتوگو کرد. سلام در این دیدار به اظهارات اخیر برخی مقامات ایرانی، از جمله عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، درباره تصمیم دولت لبنان برای جمعآوری سلاحها واکنش نشان داد و این مواضع را رد کرد.
سلام گفت: این اظهارات، تصمیمات نهادهای قانونی لبنان را بهطور مستقیم زیر سؤال میبرد و در برخی موارد لحن تهدیدآمیز دارد که با اصول دیپلماتیک همخوانی ندارد.
وی تأکید کرد: نه من و نه هیچ لبنانی دیگری اجازه نمیدهیم ایران در امور داخلی ما دخالت کند، همانطور که ما نیز در امور داخلی ایران مداخله نمیکنیم.
وی با یادآوری اینکه تصمیم انحصار سلاحها در دست دولت، ریشه در توافق طائف سال ۱۹۸۹ دارد، افزود: این تصمیم بازتاب اراده لبنانیها و مصوبه شورای وزیران است و تحت قیومیت هیچ کشوری قرار ندارد.
نخستوزیر لبنان همچنین تصریح کرد که بیروت همواره در صف مقدم دفاع از آرمان فلسطین بوده و در این زمینه به درس گرفتن از کسی نیاز ندارد.
سلام در ادامه گفت: دولت لبنان از ایران انتظار دارد به اصل احترام متقابل به حاکمیت پایبند بماند و هرگونه اظهارنظر درباره تصمیمات داخلی لبنان را کنار بگذارد.
او همچنین به تداوم تلاشهای دیپلماتیک برای پایان اشغال پنج نقطه در جنوب لبنان توسط اسرائیل اشاره کرد.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که دولت لبنان اخیراً با تصویب طرحی، خواستار جمعآوری تمامی سلاحها از گروههای مسلح، از جمله حزبالله و انحصار آن در اختیار ارتش تا پایان سال جاری شده است؛ تصمیمی که با مخالفت حزبالله و برخی مقامات ایرانی روبهرو شده است.