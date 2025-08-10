یک منبع سیاسی بلندپایه در ایران به یک خبرگزاری روسی اعلام کرده است که سفر پیش روی هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران از پیش برنامه‌ریزی شده و یک رویداد خارج از برنامه نیست.

به گفته این منبع، در جریان این مذاکرات تصمیم یا توافق خاصی حاصل نخواهد شد و گفتگوها بیشتر در سطح کارشناسی و فنی انجام می‌گیرد.

این منبع افزوده است که طی سال‌های گذشته، بیش از ده دیدار مشابه میان ایران و آژانس در تهران و وین برگزار شده و این سفر نیز در همان چارچوب دنبال خواهد شد. محور مذاکرات، بررسی چند موضوع فنی و چارچوب‌های همکاری آینده خواهد بود، اما این سفر فاقد تصمیمات سرنوشت‌ساز است.

پیش‌تر وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده بود که نمایندگان آژانس طی دو هفته آینده به تهران سفر خواهند کرد تا درباره نحوه ازسرگیری همکاری‌ها گفت‌وگو کنند. اما تهران همچنان به دلیل حمایت آژانس از دولت‌هایی که به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کرده‌اند، انتقادهای جدی دارد.

مرتبط TRT Global - در دوازده روز درگیری میان ایران و اسرائیل چه شد و چه گذشت؟

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیش‌ازاین اعلام کرده بود که تهران آمادگی خود را برای ازسرگیری مشورت‌های فنی با آژانس اعلام کرده و بر بازگشت بازرسان آژانس برای فعالیت در تأسیسات هسته‌ای ایران اصرار دارد.