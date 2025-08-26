رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه روز سهشنبه ۲۶ آگوست طی مراسم بزرگداشت ۹۵۴مین سالگرد پیروزی نبرد ملازگرد که در استان موش ترکیه برگزار شد به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی در این سخنرانی با تأکید بر نقش ترکیه در تأمین ثبات منطقهای اظهار داشت که ترکیه همانند سایر اقوام برادر خود در سوریه، ضامن امنیت، صلح و رفاه کردها نیز است.
رئیسجمهور اردوغان همچنین افزود کسانی که به آنکارا و دمشق روی آورند، پیروز خواهند شد.
وی در ادامه هشدار داد کسانی که به دنبال اربابان خارجی باشند، بازنده خواهند بود و خاطرنشان کرد که ترکیه همواره در کنار تلاشها برای برقراری صلح پایدار در منطقه ایستاده است.
اردوغان با تشریح چشمانداز «قرن ترکیه» تأکید کرد که این چشمانداز در ابتدا، ترکیهای بزرگ، قدرتمند و عاری از تروریسم را محقق خواهد ساخت و در ادامه، با تلاش جمعی، منطقهای بدون تروریسم را رقم خواهد زد.
رئیسجمهور ترکیه ضمن اشاره به پیشرفتهای قابلتوجه ترکیه در مسیر رسیدن به ترکیهای عاری از ترور بیان داشت: این بار هیچکس قادر به متوقف کردن این پیشرفت نخواهد بود.
رئیسجمهور اردوغان ضمن اشاره به حمایت ترکیه از غزه اظهار داشت: ترکیه از طریق نامهنگاریهای دیپلماتیک، تماسهای تلفنی، نشستهای بینالمللی و ارسال کمکهایی که بیش از ۱۰۲ هزار تن را شامل میشود از حقوق و عدالت غزه به قویترین شکل ممکن دفاع میکند.