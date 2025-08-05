C’est une première : la Palestine participera mercredi à la cérémonie organisée à Hiroshima pour commémorer le 80e anniversaire du bombardement atomique de la ville, a rapporté l’agence Kyodo News lundi.

Le 6 août 1945, les États-Unis larguaient une bombe atomique sur Hiroshima, tuant environ 140 000 personnes. Trois jours plus tard, une seconde bombe frappait Nagasaki, faisant quelque 70 000 morts supplémentaires. Le Japon capitula officiellement le 15 août 1945, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale.

En Relation TRT Global - Gaza: Netanyahu prépare des "instructions" pour poursuivre la guerre, au moins 63 Palestiniens tués

Chaque année, des cérémonies sont organisées pour rendre hommage aux victimes et prier pour une paix durable.

Un nombre record de 120 pays, ainsi que l’Union européenne devraient être présents cette année. Alors que la Russie sera de nouveau absente, son allié le Bélarus participera pour la première fois depuis quatre ans, Hiroshima ayant levé l’interdiction qui pesait sur ces deux pays en raison de la guerre en Ukraine.

Des représentants des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l’Inde et d’Israël seront présents, tandis que la Palestine et Taïwan — qui ne sont pas reconnus par le Japon — participeront pour la première fois. La Chine, le Pakistan et la Corée du Nord n’ont pas prévu d’y assister.