En conseil des ministres, Netanyahu a annoncé qu'il convoquerait "cette semaine" son cabinet pour "donner des instructions" à l'armée "sur la manière d'atteindre les trois objectifs de guerre que nous avons fixés".

"Nous sommes au milieu d'une guerre intense dans laquelle nous avons obtenu des succès très importants, historiques, car nous n'étions pas divisés (...) nous devons continuer à rester unis", a-t-il ajouté.

Dans la soirée, la chaîne Canal 11 a affirmé que Netanyahu réunirait son cabinet mardi. Le Jerusalem Post, citant une source anonyme au Bureau du Premier ministre, affirme que celui-ci "a pris la décision d'occuper entièrement la bande de Gaza, y compris d'effectuer des opérations dans les zones où des otages sont retenus".

La chaîne 12 a, elle aussi, cité un responsable anonyme tenant les mêmes propos.

Réagissant à ces affirmations, l'Autorité palestinienne a dénoncé ces "fuites sur l'occupation de Gaza" et a appelé la communauté internationale à "intervenir de toute urgence pour empêcher leur mise en œuvre, qu'il s'agisse d'une forme de pression, de ballons d'essai pour jauger les réactions internationales, ou qu'elles soient véritablement sérieuses".

L’annonce de Netanyahu est survenue lors d’une nouvelle journée sanglante à Gaza, avec au moins 63 Palestiniens tués dans des attaques israéliennes depuis l’aube de lundi, selon des sources médicales.

Parmi les attaques, au moins trois personnes ont été tuées par une frappe israélienne sur une maison à Deir el-Balah, selon l’hôpital des Martyrs d’Al-Aqsa.

Des sources de l’hôpital al-Ahli, à Gaza-Ville, ont rapporté que sept personnes avaient été tuées dans des bombardements israéliens visant plusieurs zones du quartier de Shujayea, à l’est de Gaza-Ville.



Les services d’urgence ont indiqué que deux personnes avaient péri dans un bombardement israélien à Beit Lahia, dans le nord de Gaza, tandis qu’un infirmier de l’hôpital Al-Aqsa à Deir el-Balah a été tué après avoir été frappé par une caisse d’aide larguée par les airs.

Israël mené "à sa ruine"

En guerre contre Gaza, le gouvernement israélien fait face à une pression de plus en plus croissante.