De l'économie d’occupation à l'économie du génocide. L'avocate italienne spécialisée dans les droits humains Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU sur les territoires palestiniens occupés, va présenter jeudi à Genève, un rapport montrant comment la coopération économique entre les entreprises occidentales et Israel sous tend l’occupation de la Palestine et le génocide à Gaza.

“Alors que la vie à Gaza est anéantie et que la Cisjordanie subit une escalade des attaques, ce rapport montre pourquoi le génocide israélien se poursuit : parce qu'il est lucratif pour beaucoup”, écrit Albanese dans ce document de 27 pages.

Elle accuse les entreprises d'être “financièrement liées à l'apartheid et au militarisme israéliens”.

La mission israélienne à Genève a déclaré que le rapport était “juridiquement infondé, diffamatoire et constituait un abus flagrant de ses fonctions”. Le cabinet du Premier ministre israélien et le ministère des Affaires étrangères n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La mission américaine auprès des Nations Unies à New York a appelé le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à condamner Mme Albanese et à exiger son renvoi, ajoutant que “ l'absence de telles mesures à ce jour a permis à Mme Albanese de poursuivre sa campagne de guerre économique contre des entités du monde entier”.

“Les entreprises ne sont plus seulement impliquées dans l'occupation : elles pourraient être intégrées dans une économie génocidaire”, accuse le rapport, en référence à l'offensive israélienne continue contre la bande de Gaza. Dans un avis d'expert rendu l'année dernière, Albanese a déclaré qu'il existait des “motifs raisonnables” de croire qu'Israël commettait un génocide dans l'enclave palestinienne assiégée.

Le rapport indique que ses conclusions illustrent “pourquoi le génocide israélien se poursuit”.

“Parce qu'il est lucratif pour beaucoup”, précise-t-elle.

Des entreprises d’armement et de technologie identifiées dans le rapport

L'acquisition par Israël d'avions de combat F-35 s'inscrit dans le plus grand programme d'acquisition d'armes au monde, s'appuyant sur au moins 1 600 entreprises réparties dans huit pays. Ce programme est mené par l'américain Lockheed Martin, mais les composants du F-35 sont fabriqués à l'échelle mondiale.

Le fabricant italien Leonardo S.p.A. figure parmi les principaux contributeurs du secteur militaire, tandis que la société japonaise FANUC Corporation fournit des machines robotisées pour les chaînes de production d'armes.

Le secteur technologique, quant à lui, a permis la collecte, le stockage et l'utilisation par le gouvernement de données biométriques sur les Palestiniens, “consolidant ainsi le régime de permis discriminatoire d'Israël”, indique le rapport. Microsoft, Alphabet et Amazon accordent à Israël “un accès quasi-gouvernemental à leurs technologies cloud et d'IA”, renforçant ainsi ses capacités de traitement des données et de surveillance. L'entreprise technologique américaine IBM est également responsable de la formation du personnel militaire et des services de renseignement, ainsi que de la gestion de la base de données centrale de l'Autorité israélienne de la population, de l'immigration et des frontières (PIBA), qui stocke les données biométriques des Palestiniens, indique le rapport.

Il a été constaté que la plateforme logicielle américaine Palantir Technologies a renforcé son soutien à l'armée israélienne depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023. Le rapport indique qu'il existe des “motifs raisonnables” de croire que l'entreprise a fourni une technologie de police prédictive automatique utilisée pour la prise de décision automatisée sur le champ de bataille, pour traiter les données et générer des listes de cibles, notamment grâce à des systèmes d'intelligence artificielle comme “Lavender”, “Gospel” et “ Where's Daddy ?”.

Des entreprises de l'énergie, l'agriculture, la construction et la finance ?

Le rapport cite également plusieurs entreprises développant des technologies civiles qui servent d' “outils à double usage” pour l'occupation israélienne du territoire palestinien.

Il s'agit notamment de Caterpillar, de Rada Electronic Industries (propriété de Leonardo), du sud-coréen HD Hyundai et du suédois Volvo Group, qui fournissent des engins lourds pour la démolition de maisons et le développement de colonies illégales en Cisjordanie. Les plateformes de location Booking et Airbnb soutiennent également les colonies illégales en proposant des propriétés et des chambres d'hôtel dans les territoires occupés par Israël.

Le rapport désigne l'entreprise américaine Drummond et le suisse Glencore comme les principaux fournisseurs à Israël de charbon électrique, provenant principalement de Colombie.

Dans le secteur agricole, l'entreprise chinoise Bright Dairy & Food détient une participation majoritaire dans Tnuva, le plus grand conglomérat agroalimentaire d'Israël, qui bénéficie des terres confisquées aux Palestiniens dans les avant-postes illégaux d'Israël. Netafim, une entreprise spécialisée dans l'irrigation goutte à goutte, détenue à 80 % par la société mexicaine Orbia Advance Corporation, fournit des infrastructures pour exploiter les ressources en eau en Cisjordanie occupée.

Les obligations du Trésor ont également joué un rôle essentiel dans le financement de la guerre en cours à Gaza, selon le rapport. Certaines des plus grandes banques mondiales, dont la française BNP Paribas et la britannique Barclays, sont notamment intervenues pour permettre à Israël de contenir la prime de taux d'intérêt malgré une dégradation de sa note de crédit.

Les principaux investisseurs derrière ces entreprises

Le rapport identifie les multinationales américaines BlackRock et Vanguard comme les principaux investisseurs de plusieurs sociétés cotées.

BlackRock, premier gestionnaire d'actifs mondial, est le deuxième investisseur institutionnel de Palantir (8,6 %), Microsoft (7,8 %), Amazon (6,6 %), Alphabet (6,6 %) et IBM (8,6 %), et le troisième de Lockheed Martin (7,2 %) et Caterpillar (7,5 %).

Vanguard, deuxième gestionnaire d'actifs mondial, est le premier investisseur institutionnel de Caterpillar (9,8 %), Chevron (8,9 %) et Palantir (9,1 %), et le deuxième de Lockheed Martin (9,2 %) et du fabricant d'armes israélien Elbit Systems (2 %).

Ces entreprises qui profitent de leurs relations avec Israël

Le rapport indique que “les entreprises coloniales et les génocides qui en découlent ont toujours été motivés et favorisés par le secteur privé.” L’expansion d’Israël sur les terres palestiniennes est un exemple de “capitalisme racial colonial”, où les entreprises profitent d’une occupation illégale.

Depuis le lancement de la guerre contre Gaza par Israël en octobre 2023, “les entités qui, auparavant, favorisaient et profitaient de l’élimination et de l’effacement des Palestiniens dans l’économie de l’occupation, au lieu de s’en désengager, sont désormais impliquées dans l’économie du génocide”, indique le rapport.

Pour les entreprises d’armement étrangères, la guerre a été une activité lucrative. Les dépenses militaires d’Israël ont bondi de 65 % entre 2023 et 2024, atteignant 46,5 milliards de dollars, l’un des plus élevés au monde par habitant.

Plusieurs entités cotées en bourse, notamment dans les secteurs de l'armement, des technologies et des infrastructures, ont vu leurs bénéfices augmenter depuis octobre 2023. La Bourse de Tel-Aviv a également enregistré une hausse sans précédent de 179 %, gagnant 157,9 milliards de dollars en valeur boursière.

Des compagnies d'assurance mondiales, dont Allianz et AXA, ont investi des sommes importantes dans des actions et des obligations liées à l'occupation israélienne, en partie comme réserves de capital, mais principalement pour générer des rendements, indique encore le rapport.

Booking et Airbnb continuent également de tirer profit des locations sur les terres occupées par Israël. Airbnb a brièvement retiré des listes de biens immobiliers situés dans des colonies illégales en 2018, avant de revenir à la cession des bénéfices de ces annonces à des causes humanitaires, une pratique qualifiée de “ blanchiment humanitaire” par le rapport.

Quelle responsabilité des entreprises privées au regard du droit international ?

Les entreprises sont tenues d'éviter toute violation des droits humains, que ce soit par des actions directes ou dans le cadre de leurs partenariats commerciaux. En cela, elles sont responsables de la tragédie palestinienne.

Les États ont la responsabilité première de veiller à ce que les entreprises respectent les droits humains et doivent prévenir, enquêter et sanctionner les violations commises par des acteurs privés. Les entreprises doivent pour leur part respecter les droits humains même si l'État dans lequel elles opèrent ne le fait pas.

Selon le rapport, une entreprise doit donc évaluer si ses activités ou ses relations tout au long de sa chaîne d'approvisionnement risquent de causer des violations des droits humains ou d'y contribuer.

