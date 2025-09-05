"Le président estime que ce ministère devrait porter un nom qui reflète sa puissance sans égale et sa capacité à protéger les intérêts nationaux", a justifié la Maison Blanche, les Etats-Unis possédant la plus grande armée du monde.

Selon elle, il s'agit de faire régner "la paix par la force" et de veiller à ce que "le monde respecte à nouveau les Etats-Unis", reprenant le discours habituel de Donald Trump sur les relations internationales.

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, ce dernier a mobilisé l'armée pour imposer une image de puissance spectaculaire, d'un rare défilé militaire le jour de son anniversaire au déploiement de la Garde nationale dans des villes dirigées par ses opposants, en passant par une frappe exceptionnelle contre un bateau dans les Caraïbes dans le cadre de la lutte affichée contre le narcotrafic.

Les opposants démocrates dénoncent régulièrement ce recours à l'armée, qu'ils associent à ce qu'ils estiment être une dérive autoritaire du pouvoir sous le président Trump.