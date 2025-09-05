Donald Trump doit signer "un décret visant à rétablir le nom historique de +ministère de la Guerre+ comme deuxième nom du ministère de la Défense", a fait savoir jeudi la Maison Blanche.
S'il s'agit pour l'instant d'une appellation supplémentaire, le décret enjoint au ministre Pete Hegseth de prendre toutes les mesures, notamment auprès du pouvoir législatif, pour "renommer de manière définitive le ministère américain de la Défense en ministère de la Guerre", a précisé la Maison Blanche dans ce document.
Fin août, le président des Etats-Unis avait fait part de ce projet qui restaurerait une appellation qui a existé de 1789 à 1949. "Défense, c'est trop défensif, et nous voulons aussi être offensifs", avait-il déclaré à la presse, en laissant entendre qu'il n'aurait pas besoin d'un vote du Congrès pour procéder au changement.
"Le président estime que ce ministère devrait porter un nom qui reflète sa puissance sans égale et sa capacité à protéger les intérêts nationaux", a justifié la Maison Blanche, les Etats-Unis possédant la plus grande armée du monde.
Selon elle, il s'agit de faire régner "la paix par la force" et de veiller à ce que "le monde respecte à nouveau les Etats-Unis", reprenant le discours habituel de Donald Trump sur les relations internationales.
Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, ce dernier a mobilisé l'armée pour imposer une image de puissance spectaculaire, d'un rare défilé militaire le jour de son anniversaire au déploiement de la Garde nationale dans des villes dirigées par ses opposants, en passant par une frappe exceptionnelle contre un bateau dans les Caraïbes dans le cadre de la lutte affichée contre le narcotrafic.
Les opposants démocrates dénoncent régulièrement ce recours à l'armée, qu'ils associent à ce qu'ils estiment être une dérive autoritaire du pouvoir sous le président Trump.