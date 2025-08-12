Au moment où Israël se montre déterminé à mettre en oeuvre son nouveau plan d’occupation dans le territoire palestinien assiégé, six journalistes, dont cinq employés de la chaîne qatarie Al Jazeera parmi lesquels l'un de ses principaux correspondants sur place, ont été tués pendant la nuit de dimanche à lundi dans une frappe israélienne sur une tente où ils étaient installés à Gaza-ville, devant l'hôpital al-Chifa.

Les cinq hommes sont les correspondants Anas al-Sharif et Mohammed Qreiqeh, ainsi que deux cameramen, Ibrahim Zaher et Mohammed Noufal, et un assistant, Moamen Aliwa.

Un journaliste pigiste, Mohammed Al-Khaldi, qui collaborait occasionnellement avec des médias locaux, a lui succombé à ses blessures, selon le directeur de l'hôpital.

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme a condamné "le meurtre par l'armée israélienne de six journalistes palestiniens", qu'il a qualifié de "grave violation du droit humanitaire international".

L'UE a également condamné "le meurtre" de journalistes d'Al Jazeera.

Reporters sans frontières a dénoncé un "assassinat revendiqué". "Anas al-Sharif, l'un des journalistes les plus célèbres de Gaza, était la voix de la souffrance imposée par Israël aux Palestiniens de Gaza".

La Chine a également condamné Israël, pour le ciblage des journalistes, indiquant qu’elle pleurait la mort des reporters palestiniens.

“Nous pleurons les correspondants qui ont tragiquement perdu la vie dans ce conflit”, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, lors d’une conférence de presse à Pékin.

“La Chine s’oppose à toute action portant atteinte aux civils et condamne les actes violents visant les correspondants”, a-t-il ajouté, selon la transcription officielle diffusée par le ministère.

Il a également affirmé que Pékin “exhorte Israël à cesser immédiatement son opération militaire à Gaza, à rétablir pleinement l’accès aux fournitures humanitaires, à éviter une crise humanitaire d’une plus grande ampleur”, tout en appelant à une désescalade dans l’enclave.

L’Allemagne, allié d’Israël, a de son côté qualifié d’”épouvantable”, les meurtres des journalistes.

“Nous avons appris avec consternation la mort de ces journalistes. Je veux affirmer très clairement : nous condamnons le meurtre de journalistes. Celui-ci est absolument inadmissible au regard du droit international humanitaire”, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Josef Hinterseher, lors d’un point presse à Berlin.

Depuis le début de la guerre, plus de 200 journalistes ont été tués dans des frappes israéliennes à Gaza, un chiffre “absolument inacceptable”, selon le ministre.