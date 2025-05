Les équipes de la Défense civile palestinienne ont poursuivi leurs efforts pour récupérer les corps de 61 Palestiniens enterrés dans la cour de l’hôpital Shifa de Gaza pendant la guerre qui a duré des mois en Israël.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que le processus d’exhumation avait commencé le 13 mars 2025, alors que les équipes s’efforçaient de récupérer les restes pour un enterrement approprié.

Le premier jour, les travailleurs de la Défense civile ont récupéré 48 corps, dont 10 individus non identifiés.

Le deuxième jour, ils ont récupéré 13 autres corps, dont trois restent non identifiés.

Les corps connus ont été rendus aux familles, tandis que d’autres ont été envoyés aux autorités médico-légales.

Au moins 160 corps enterrés

Les autorités estiment qu’environ 160 corps ont été enterrés dans la cour de l’hôpital pendant la guerre, et qu’il a fallu plusieurs jours supplémentaires pour achever le processus de récupération.

L’hôpital Shifa, autrefois le plus grand établissement médical de Gaza, desservait 460 000 personnes par an avant la guerre, fournissant des soins d’urgence, des opérations chirurgicales, des traitements de dialyse et des services de santé maternelle.

Les forces israéliennes ont pris d’assaut et détruit à plusieurs reprises l’hôpital Shifa tout au long de la guerre.

Leur premier raid majeur a eu lieu le 16 novembre 2023, d’une durée de 10 jours.

Une deuxième incursion le 18 mars 2024 s’est poursuivie jusqu’au 1er avril, au cours de laquelle les troupes israéliennes ont démoli des sections de l’hôpital, incendié des bâtiments et perpétré des meurtres à l’intérieur et autour de l’établissement, le rendant complètement inutilisable.

Munir Al-Barsh, directeur général du ministère de la Santé de Gaza, a déclaré à Anadolu, en janvier 2025, que plus de 95% des bâtiments et équipements de l’hôpital avaient été détruits pendant la guerre génocidaire d’Israël.

Un cessez-le-feu et un accord d’échange de prisonniers sont en vigueur depuis le 19 janvier, mettant fin à l’assaut brutal d’Israël, qui a tué plus de 48 500 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, et laissé Gaza en ruines.

