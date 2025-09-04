Le rapport 2025 du ministère des armées, sur les exportations d’armement de la France, que Mediapart a pu consulter, révèle que la France a enregistré 21,6 milliards d’euros de nouvelles commandes d’armements en 2024, marquant sa deuxième meilleure année après 2022, avec une croissance notamment grâce aux ventes de Rafale, de sous-marins ou de frégates.

Malgré le génocide à Gaza, les exportations françaises vers Israël ont atteint 27,1 millions d’euros de commandes en 2024. Selon Mediapart, ces livraisons concernent principalement des composants destinés à des matériels réexportés, comme le système Dôme de fer ou des défenses aériennes.

Face aux accusations de complicité, le ministère de la Défense justifie : "Dans le contexte de la guerre à Gaza, la France ne livre pas d’armes à Israël mais exporte des composants ayant vocation en particulier à être intégrés dans des systèmes défensifs ou à être réexportés vers des pays tiers.".

Mais, les ONG internationales dont Amnesty International expriment de sérieux doutes. "La France doit s’assurer que ces composants ne seront pas détournés", notamment en rappelant que "des armes françaises ont déjà été utilisées au Yémen, contre l’opposition" a déclaré Aymeric Elluin, responsable plaidoyer armes à Amnesty International France.

Amnesty critique l’absence de transparence dans la gestion des exportations comme faite à l’Ukraine, qui ne serait pas reproduite pour d’autres pays comme Israël, où "un embargo total" est encore attendu, notamment à cause des accusations de crimes de guerre et de génocide.



En juin, le média Disclose avait déjà dévoilé que la France envisageait de livrer des équipements pour mitrailleuses à Israël. Le réseau militant Progressivement International avait également publié un rapport, basé sur les données douanières israéliennes, dénonçant une livraison "régulière et continue" de matériel militaire français à Israël.

