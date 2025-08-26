Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a appelé mardi à renforcer la pression sur le gouvernement israélien suite à ses frappes aériennes contre le complexe médical Nasser à Gaza.

"C'est totalement inacceptable, et c'est pourquoi la France estime qu'il faut intensifier la pression sur le gouvernement israélien", a-t-il déclaré à la chaîne RTL.



Soulignant que l'attitude et les décisions de Tel-Aviv sont désormais "dénoncées", y compris au sein de la société civile israélienne, Barrot a réaffirmé qu'il proposerait à ses homologues des mesures allant à l'encontre des intérêts israéliens tant que leurs "demandes resteront sans réponse".

Israël vise les hôpitaux et les journalistes

Au moins 47 Palestiniens, dont six journalistes, ont été tués lundi et des dizaines d'autres blessés lors de nouvelles attaques israéliennes dans la bande de Gaza, selon les médecins locaux.

Le ministère de la Santé avait initialement annoncé la mort de 20 personnes, dont cinq journalistes et un pompier, lors de la frappe israélienne contre le complexe médical Nasser à Khan Younis, dans le sud de Gaza.



L'armée israélienne a bombardé le quatrième étage de l'un des bâtiments du complexe par deux frappes aériennes, la seconde frappe s'étant produite alors que les équipes de secours arrivaient pour évacuer les blessés et récupérer les morts.