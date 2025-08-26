FRANCE
La pression doit être renforcée sur le gouvernement israélien, juge la diplomatie française
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a qualifié les récentes frappes israéliennes contre un hôpital de Gaza de "totalement inacceptables"
26 août 2025

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a appelé mardi à renforcer la pression sur le gouvernement israélien suite à ses frappes aériennes contre le complexe médical Nasser à Gaza.

"C'est totalement inacceptable, et c'est pourquoi la France estime qu'il faut intensifier la pression sur le gouvernement israélien", a-t-il déclaré à la chaîne RTL.

Soulignant que l'attitude et les décisions de Tel-Aviv sont désormais "dénoncées", y compris au sein de la société civile israélienne, Barrot a réaffirmé qu'il proposerait à ses homologues des mesures allant à l'encontre des intérêts israéliens tant que leurs "demandes resteront sans réponse".

Israël vise les hôpitaux et les journalistes 

Au moins 47 Palestiniens, dont six journalistes, ont été tués lundi et des dizaines d'autres blessés lors de nouvelles attaques israéliennes dans la bande de Gaza, selon les médecins locaux.

Le ministère de la Santé avait initialement annoncé la mort de 20 personnes, dont cinq journalistes et un pompier, lors de la frappe israélienne contre le complexe médical Nasser à Khan Younis, dans le sud de Gaza.

L'armée israélienne a bombardé le quatrième étage de l'un des bâtiments du complexe par deux frappes aériennes, la seconde frappe s'étant produite alors que les équipes de secours arrivaient pour évacuer les blessés et récupérer les morts.

Hussam al-Masri, photojournaliste pour l'agence de presse Reuters, figure parmi les victimes. La chaîne qatarie Al Jazeera a confirmé que son photographe, Mohammad Salama, avait également été tué.

La photojournaliste Mariam Abu Dagga, le photojournaliste Moaz Abu Taha et le journaliste indépendant travaillant pour des sites d'information tunisiens et marocains, Ahmed Abu Aziz, ont également été tués.

Israël a tué plus de 62 700 Palestiniens à Gaza depuis octobre 2023. La campagne militaire a dévasté l'enclave, qui est confrontée à la famine.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour sa guerre contre l'enclave.


SOURCE:TRT français et agences
