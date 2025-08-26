L’homme aime le risque apparemment. François Bayrou se positionne-t-il en casse-cou de la politique ? Est-il lassé d’un gouvernement qui concentre toute l’acrimonie des Français ? Pourquoi provoque-t-il ainsi sa chute ? S'il compte sur un sursaut de responsabilité des députés, il risque comme Michel Barnier d’être déçu.



Pour la gauche et l’extrême droite, ce coup de poker signe la chute du gouvernement.

La cheffe de file des Écologistes, Marine Tondelier indique, sur X, que son parti votera contre la confiance au gouvernement. "Ce vote de confiance est de fait une démission", écrit-elle.

Plus que l’opposition des partis de gauche, la position du Rassemblement national a créé la surprise. Jusqu'ici le parti jouait le soutien malgré des critiques. Jordan Bardella, le chef du Rassemblement national a douché l’espoir de voir le RN se tenir aux côtés du gouvernement. "Jamais le RN ne votera la confiance à un gouvernement dont les choix font souffrir le peuple français", écrit-il sur X.

Si chaque parti s'en tient à ses déclarations, le vote de confiance se soldera par un renversement du Premier ministre avec 330 voix "contre" - celles du RN et de ses alliés ciottistes de l'UDR et celles de LFI, du PS, d'EELV et du PCF - et 210 voix "pour" grâce aux élus du camp présidentiel et de LR.

En Relation TRT Global - Le plan Bayrou : une cure d'austérité libérale qui épargne les riches et frappe les plus fragiles

Pourquoi le gouvernement se saborde-t-il ?

“François Bayrou est en train de préparer sa sortie. Ce lundi, on a assisté à un discours d’adieu”, analyse Philippe Moreau Chevrolet, spécialiste en communication politique et président de MCBG conseil dans le quotidien Ouest-France.