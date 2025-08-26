FRANCE
Pourquoi le Premier ministre français joue les kamikazes ?
François Bayrou a annoncé vouloir défendre sa politique devant l’assemblée le 8 septembre prochain. Il va demander un vote de confiance. La stratégie est très risquée car la gauche et le Rassemblement national annoncent leur censure du gouvernement.
François Bayrou annonce maintenir son budget et vouloir le défendre devant les députés le 8 septembre 2025 / AFP
26 août 2025

L’homme aime le risque apparemment. François Bayrou se positionne-t-il en casse-cou de la politique ? Est-il lassé d’un gouvernement qui concentre toute l’acrimonie des Français ? Pourquoi provoque-t-il ainsi sa chute ? S'il compte sur un sursaut de responsabilité des députés, il risque comme Michel Barnier d’être déçu. 


Pour la gauche et l’extrême droite, ce coup de poker signe la chute du gouvernement. 

La cheffe de file des Écologistes, Marine Tondelier indique, sur X, que son parti votera contre la confiance au gouvernement. "Ce vote de confiance est de fait une démission", écrit-elle. 

Plus que l’opposition des partis de gauche, la position du Rassemblement national a créé la surprise. Jusqu'ici le parti jouait le soutien malgré des critiques. Jordan Bardella, le chef du Rassemblement national a douché l’espoir de voir le RN se tenir aux côtés du gouvernement. "Jamais le RN ne votera la confiance à un gouvernement dont les choix font souffrir le peuple français", écrit-il sur X. 

Si chaque parti s'en tient à ses déclarations, le vote de confiance se soldera par un renversement du Premier ministre avec 330 voix "contre" - celles du RN et de ses alliés ciottistes de l'UDR et celles de LFI, du PS, d'EELV et du PCF - et 210 voix "pour" grâce aux élus du camp présidentiel et de LR. 

Pourquoi le gouvernement se saborde-t-il ?

“François Bayrou est en train de préparer sa sortie. Ce lundi, on a assisté à un discours d’adieu”, analyse Philippe Moreau Chevrolet, spécialiste en communication politique et président de MCBG conseil dans le quotidien Ouest-France.

“Il y a des moments dans la vie où seul un risque calculé peut permettre d'échapper à un risque plus grave “, a déclaré Bayrou lors de sa conférence de presse lundi après-midi. “Il en va de la survie de notre État, de l'image de notre nation et de chaque famille”. Le ton est un brin grandiloquent comme le Palois aime le faire, un tantinet bravache mais quelle est la véritable stratégie sous-jacente ?

Benjamin Morel, politologue, admet dans le journal La Dépêche que cette annonce est surprenante. “Pas de calcul politique évident, pas de majorité, pas de soutien clair. On peut penser que François Bayrou veut partir avec panache, comme un Pierre Mendès-France moderne. Il revendique une ligne droite, un projet rejeté mais qu’il assume jusqu’au bout”.

Le Rassemblement national rêve d’une élection anticipée

Si le gouvernement tombe, il n’y aura pas de budget 2026, on revient au scénario qui a suivi la chute du gouvernement Barnier en décembre 2024. La France pourrait voir sa note rétrogradée par les agences de notation à cause de son instabilité politique.

Alors est-ce que tout cela n’est qu’une question d’images ? François Bayrou rêve-t-il de 2027 et de l’élection présidentielle et veut-il ainsi préserver un capital politique ? 

Ou entend-il, plutôt, convaincre les Français que cette assemblée ne permet pas de gouverner et que l’heure est à la préparation de nouvelles élections ? Emmanuel Macron a constitutionnellement cette possibilité depuis le 8 juillet 2025. Le Rassemblement national est en tout cas sur cette ligne. Le parti d’extrême droite appelle déjà à la dissolution de l’Assemblée et à la convocation de nouvelles élections avec, pour eux, une évidence : Jordan Bardella doit devenir Premier ministre.

Le plan de François Bayrou a été clairement accepté par le président Emmanuel Macron la semaine dernière, lors d’un dîner. Les ministres de François Bayrou ont, eux, appris la chose à la télévision comme tout le monde.

SOURCE:TRT français et agences
