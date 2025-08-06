Macron précise que, face à la menace d’individus algériens dangereux, "il faut agir sans repos et sans répit". Il demande au ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, de mettre en œuvre "immédiatement" des mesures pour expulser les personnes en situation irrégulière, notamment celles ayant purgé des peines de prison ou actuellement placées en centre de rétention.



Malgré la tension, le chef de l’État assure que son "objectif est de retrouver des relations efficaces et ambitieuses avec l’Algérie", en listant une série de contentieux dont les questions mémorielles, la dette hospitalière, les ingérences et les restitutions des sites d’essais nucléaires français en Algérie.

Il insiste cependant sur la nécessité de préserver "un lien" avec la majorité des Français d’origine algérienne, tout en appelant à la responsabilité de ceux qui peuvent décider la reprise des relations. "Ce n’est pas une rupture définitive, mais un appel à la responsabilité", conclut le président.

Ce tournant intervient après la dégradation rapide des relations franco-algériennes, marqué notamment par la reconnaissance par Paris de la “souveraineté marocaine” sur le Sahara occidental, les interpellations de plusieurs "'influenceurs algériens" et la condamnation de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal.



