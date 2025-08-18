AFRIQUE
Burkina Faso: la dépouille de l’influenceur Alino Faso rapatriée de Côte d’Ivoire
Les circonstances de sa mort, officiellement présentée comme un "suicide" par la justice ivoirienne, demeurent contestées par les autorités burkinabè.
L’influenceur burkinabé Alain Christophe Traoré, alias "Alino Faso". ALINO FASO / FACEBOOK / AA
18 août 2025

La dépouille d’Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso, doit quitter Abidjan ce lundi 18 août pour rejoindre Ouagadougou, à l’issue “de multiples démarches engagées par le gouvernement burkinabè, de concert avec la famille du défunt”, a expliqué le porte-parole du gouvernement.

“Il s’agit d’offrir des obsèques dignes et honorables à Alino Faso”, a ajouté le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, précisant que toutes les dispositions ont été prises pour accompagner la famille.

Une mort entourée de zones d’ombre

Arrêté en janvier 2025 en Côte d’Ivoire, l’influenceur avait été inculpé pour “intelligence avec des agents d’un État étranger de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d’Ivoire”, selon le procureur d’Abidjan. Le 24 juillet, il avait été retrouvé mort dans sa cellule. La version officielle, celle d’un “suicide par pendaison”, a été immédiatement rejetée par les autorités de Ouagadougou, qui évoquent une mort suspecte et demandent des clarifications.

Une enquête à relancer au Burkina Faso

À Ouagadougou, la justice burkinabè entend rouvrir le dossier. “Tout est à reprendre”, confie une source proche de l’affaire, soulignant que l’avocat d’Alino Faso en Côte d’Ivoire n’avait pas été associé aux constats de décès.

“C’est seulement lorsque la justice joue franc-jeu qu’un avocat peut exercer”, regrette la même source, dénonçant des irrégularités dans la procédure ivoirienne. 

La famille du défunt, soutenue par les autorités burkinabè, espère que l’enquête permettra de faire la lumière sur les circonstances exactes de la mort de l’influenceur.


SOURCE:TRT français et agences
