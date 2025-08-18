La dépouille d’Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso, doit quitter Abidjan ce lundi 18 août pour rejoindre Ouagadougou, à l’issue “de multiples démarches engagées par le gouvernement burkinabè, de concert avec la famille du défunt”, a expliqué le porte-parole du gouvernement.



“Il s’agit d’offrir des obsèques dignes et honorables à Alino Faso”, a ajouté le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, précisant que toutes les dispositions ont été prises pour accompagner la famille.

Une mort entourée de zones d’ombre

Arrêté en janvier 2025 en Côte d’Ivoire, l’influenceur avait été inculpé pour “intelligence avec des agents d’un État étranger de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d’Ivoire”, selon le procureur d’Abidjan. Le 24 juillet, il avait été retrouvé mort dans sa cellule. La version officielle, celle d’un “suicide par pendaison”, a été immédiatement rejetée par les autorités de Ouagadougou, qui évoquent une mort suspecte et demandent des clarifications.

Une enquête à relancer au Burkina Faso