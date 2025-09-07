Le Hamas a annoncé, ce dimanche, avoir tenu des discussions en Égypte pour élaborer une “feuille de route nationale” face aux attaques israéliennes en cours à Gaza et en Cisjordanie.

Un communiqué du Hamas indique qu'une délégation du groupe s'est entretenue au Caire avec des représentants de factions palestiniennes, d'organisations de la société civile, de personnalités publiques et de chefs d'entreprise.

Les discussions ont porté sur “les moyens de développer une action commune, d'élaborer une feuille de route nationale et de renforcer l'unité, gage de la fin de la guerre (israélienne) et de la fermeté”, précise le communiqué.