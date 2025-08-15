MOYEN-ORIENT
2 min de lecture
EXCLUSIF – Des images aériennes de TRT révèlent la dévastation de Gaza sous les assauts d’Israël
Les attaques israéliennes en cours dans l’enclave, combinées à la politique de blocus total imposée par Tel-Aviv, ont causé la mort, le déplacement et la famine de dizaines de milliers de personnes.
EXCLUSIF – Des images aériennes de TRT révèlent la dévastation de Gaza sous les assauts d’Israël
Les scènes tournées lors d’un largage aérien d’aide humanitaire jordanienne montrent une enclave méconnaissable. / User Upload
15 août 2025

TRT a obtenu des images aériennes exclusives montrant l’ampleur des destructions à Gaza, causée par l’offensive militaire israélienne d’une extrême brutalité qui se poursuit depuis octobre 2023.

Les scènes tournées lors d’un largage aérien d’aide humanitaire jordanienne par le journaliste Mucahit Aydemir et le caméraman Osman Eken montrent une enclave méconnaissable, rasée par les bombardements israéliens menés depuis les airs, la terre et la mer, qui ont fait des dizaines de milliers de morts et réduit des quartiers entiers en ruines.

Selon les chiffres des autorités sanitaires locales, depuis le 7 octobre 2023, au moins 61.776 Palestiniens ont été tués et 154 906 autres blessés dans les frappes israéliennes. Des milliers d’autres seraient encore ensevelis sous les décombres des bâtiments effondrés.

Le bilan humanitaire est aggravé par un blocus qui, depuis des mois, limite sévèrement l’entrée de nourriture, d’eau, de médicaments et d’autres biens essentiels.

Les organisations humanitaires alertent sur des conditions proches de la famine: au moins 239 personnes, dont 106 enfants, sont mortes de faim à ce jour. Rien que ces dernières 24 heures, cinq nouvelles victimes — dont quatre enfants — ont succombé à la faim.

Selon l’ONU et les ONG, 88% des infrastructures de Gaza sont désormais détruites.

Recommandé

La grande majorité des 2,3 millions d’habitants du territoire — environ 2 millions de personnes — ont été déplacés, souvent à plusieurs reprises.

Les familles déplacées s’entassent dans des écoles surpeuplées ou des abris de fortune où l’assainissement est déplorable, l’eau potable rare et les maladies se propagent rapidement.

Les forces israéliennes sont également accusées de viser des points de distribution d’aide et des abris temporaires. Depuis la fin mai, ces attaques ont tué au moins 1881 personnes et blessé près de 13 900 autres, selon les autorités palestiniennes.

Les organisations de défense des droits humains et les agences onusiennes rappellent que l’usage de la famine et de la privation comme armes de guerre est interdit par le droit international. Elles avertissent que la situation à Gaza est désormais une véritable catastrophe humanitaire.

SOURCE:TRT français et agences, TRT Français
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us