Il manque 2 500 professeurs ce lundi pour la rentrée des 12 millions d’élèves, collégiens et lycéens. C’est moins que l’année dernière et la ministre de l’Éducation a assuré qu’elle avait renforcé les équipes de remplaçants pour assurer une présence maximum devant les classes.



Les professeurs, eux, sont 850 000 à retourner devant leurs élèves ce lundi mais l’ambiance est assez morose.



Les syndicats insistent sur la baisse des moyens. “C’est une rentrée de la pénurie”, dénonce Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES-FSU, principal syndicat des enseignants du second degré, car aux baisses de budget s’ajoute une crise du recrutement. Selon cette organisation, il manque non pas 2 500 postes mais entre 5 000 et 6 000.

Le métier de professeur n’attire plus et décourage les professeurs en poste.

Selon le baromètre annuel 2025 du Syndicat des enseignants – Union nationale des syndicats autonomes (SE-Unsa), un professeur sur trois souhaiterait quitter l'enseignement public, et un enseignant sur deux voudrait changer de métier.

Le nombre de ruptures conventionnelles serait en constante augmentation et dépasserait le seuil des 3 000 départs négociés chaque année.

850 000 professeurs font aussi leur rentrée