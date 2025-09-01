Il manque 2 500 professeurs ce lundi pour la rentrée des 12 millions d’élèves, collégiens et lycéens. C’est moins que l’année dernière et la ministre de l’Éducation a assuré qu’elle avait renforcé les équipes de remplaçants pour assurer une présence maximum devant les classes.
Les professeurs, eux, sont 850 000 à retourner devant leurs élèves ce lundi mais l’ambiance est assez morose.
Les syndicats insistent sur la baisse des moyens. “C’est une rentrée de la pénurie”, dénonce Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES-FSU, principal syndicat des enseignants du second degré, car aux baisses de budget s’ajoute une crise du recrutement. Selon cette organisation, il manque non pas 2 500 postes mais entre 5 000 et 6 000.
Le métier de professeur n’attire plus et décourage les professeurs en poste.
Selon le baromètre annuel 2025 du Syndicat des enseignants – Union nationale des syndicats autonomes (SE-Unsa), un professeur sur trois souhaiterait quitter l'enseignement public, et un enseignant sur deux voudrait changer de métier.
Le nombre de ruptures conventionnelles serait en constante augmentation et dépasserait le seuil des 3 000 départs négociés chaque année.
850 000 professeurs font aussi leur rentrée
Dans son projet de budget 2026, le Premier ministre envisage de supprimer des postes dans l’éducation nationale, un signe qui ne rassure pas les syndicats d’enseignants. Le SNES-FSU appelle donc à la grève le 18 septembre pour la journée de mobilisation intersyndicale et annonce déposer un préavis de grève chaque semaine de septembre.
Au-delà de la pénurie de professeurs, qui est devenue une constante rentrée après rentrée, il faut noter quelques nouveautés qui vont changer la vie des élèves.
Les collégiens devront par exemple déposer leurs téléphones portables à l’entrée de l’établissement scolaire. Deux cents collèges ont expérimenté cette mesure l’année dernière, elle doit être généralisée à tous les établissements du secondaire d’ici à la fin de l’année.
La ministre de l’Éducation Élisabeth Borne a aussi choisi de mettre l’accent sur les mathématiques qui reviennent en force au lycée. Les lycéens auront une épreuve en première, qu’ils aient choisi ou non cette spécialité.
Elle lance également un plan “Filles et maths”. D’ici à 2030, elle souhaite que les lycéennes représentent 50 % des effectifs de spécialités maths, contre 42 % aujourd’hui. Des classes à horaires aménagés seront créées en 4e et en 3e, en mathématiques et en sciences dans cinq académies cette année et le dispositif devrait être étendu en 2026.
Comme à chaque rentrée, il y a aussi les mesures portées par les précédents ministres qui sont abandonnées. Elisabeth Borne a ainsi annoncé la semaine dernière vouloir modifier le contrôle continu en première et terminale, certaines notes ne seront donc plus comptabilisées pour le baccalauréat. On peut ajouter l’abandon du brevet obligatoire pour passer en seconde et la suspension de l’extension des groupes de niveaux en 4e et 3e.