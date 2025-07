Plus de 82 pour cent de la superficie totale de la bande de Gaza est actuellement sous la menace de déplacements forcés israéliens, et les gens n'ont nulle part où fuir, a déclaré mardi l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), citée par Wafa, l’agence d’information palestinienne.

Cette semaine les ordres d'évacuation ont atteint leur paroxysme à Gaza après qu’Israël a entamé une purge complète des civils du nord de Gaza et de Rafah, au sud, en marge d’une nouvelle opération baptisée “Les Chariots de Gédéon”.

L'assaut a contraint des centaines de milliers de personnes à fuir des villes et des quartiers comme Beit Hanoun, Beit Lahiya, Sheikh Zayed, Tal al-Zaatar, Jabalia, ainsi que les zones d'Al-Shujaiya et de Tuffah, dans l'est de Gaza. Les ordres ont ensuite été étendus à de vastes zones de Deir al-Balah, du centre de Gaza et de l'est de Khan Younès, précise Wafa.

L'agence des Nations Unies a également déclaré que l'armée israélienne avait attaqué tôt lundi une autre de ses écoles transformées en abris pour les Palestiniens déplacés à Gaza.

700 personnes sans abris

Les avions de guerre israéliens ont détruit des dizaines d’écoles de ce type depuis le début de la guerre, massacrant un grand nombre de Palestiniens qui s’y réfugiaient.

Selon le bureau des médias du gouvernement de Gaza, l'armée israélienne a ciblé et bombardé 256 abris herbergeant plus de 700 000 personnes déplacées depuis le début du génocide.

Au cours du seul mois de juin, les forces israéliennes ont ciblé plus de 11 abris.

La plupart de ces abris sont des écoles accueillant des familles déplacées, y compris des écoles publiques et des écoles de l'UNRWA. Initialement destinées à servir de cadre d'apprentissage à des dizaines de milliers d'élèves, elles sont devenues des cibles de bombardements de l'occupation israélienne, en violation flagrante de toutes les normes humanitaires et juridiques internationales, dénonce l’Unrwa.

Des civils ciblés par des soldats

Mahmoud Basal, porte-parole de la Défense civile, a déclaré qu'Israël ciblait les civils et les abris de la bande de Gaza lors de ses frappes aériennes. Il a ajouté : “La politique meurtrière persiste à ce jour, et l'occupation israélienne continue de cibler systématiquement les abris, les civils, les hôpitaux, les personnes déplacées et les habitations, détruisant ainsi tous les moyens de subsistance.”

Depuis le lancement de son assaut sur Gaza, l'armée israélienne a émis des dizaines d'ordres de déplacement forcé contre les Palestiniens affamés de l'enclave déchirée par la guerre, mené des bombardements intenses et soumis l’enclave à un blocus de l'aide humanitaire qui dure depuis des mois.

