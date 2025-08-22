L’ambassadeur de Turquie auprès des Nations unies, Ahmet Yildiz, a affirmé jeudi que les politiques israéliennes nourrissent l’instabilité en Syrie et mettent en péril la sécurité régionale. Il a exhorté la communauté internationale à lever les sanctions restantes et à soutenir la souveraineté du pays.
“La Syrie reste une priorité à l’ordre du jour international. La nouvelle période exige des efforts soutenus pour assurer la paix et la stabilité sur la base de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’unité nationale du pays”, a-t-il déclaré lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU jeudi.
Il a souligné qu’”il est crucial de renforcer l’administration syrienne pour atteindre cet objectif”, ajoutant : “Nous ne devons pas laisser notre attention se détourner de la tâche essentielle qui est celle de restaurer la stabilité et la sécurité dans le pays”.
Yildiz qui a appelé à la “levée des sanctions restantes pour permettre à l’administration syrienne de remplir ses fonctions et de servir ses citoyens” a insisté sur le fait qu’”une administration centralisée et une armée nationale unifiée sont indispensables à la paix”.
“Les récents événements de Soueïda démontrent une fois de plus la nature destructrice et déstabilisatrice des politiques israéliennes dans la région”, a-t-il averti, soulignant que “les actions déstabilisatrices qui menacent l’unité, la stabilité et le bien-être du peuple syrien ne doivent pas être tolérées”.
“Les efforts qui portent atteinte à la souveraineté syrienne ou alimentent la fragmentation comportent de graves risques de déstabilisation régionale”, a-t-il encore mis en garde.
“Des mesures crédibles”
Les événements violents de Soueïda ont éclaté à la mi-juillet entre tribus bédouines et factions druzes. Les forces gouvernementales sont intervenues pour mettre fin aux affrontements, tandis qu’Israël est intervenu et a également bombardé Damas, invoquant la protection de la minorité druze. Une trêve négociée par les États-Unis a ensuite été annoncée.
Yildiz a évoqué l’accord du 10 mars entre le gouvernement syrien et l’organisation terroriste FDS.
“Nous n’avons pas encore vu de mesures crédibles de la part des FDS qui permettraient de réduire les tensions ou de favoriser un climat de sécurité et de confiance”, a noté le diplomate qui a également soutenu qu’”une pression supplémentaire doit être exercée sur les FDS qui cherchent à prolonger l’incertitude et à exploiter les crises potentielles à leur avantage”.
Le 10 mars, la présidence syrienne avait annoncé la signature d’un accord prévoyant l’intégration des FDS dans les institutions de l’État, réaffirmant l’unité territoriale du pays et rejetant toute tentative de division.
Les FDS sont dominées par le groupe terroriste YPG, branche syrienne du PKK.
“La période à venir nécessite un engagement avec le gouvernement syrien et une coopération internationale accrue. La Turquie restera pleinement engagée dans cette vision” a conclu Yildiz.
Le gouvernement syrien a intensifié ses efforts sécuritaires depuis l’éviction, l’an dernier, de Bachar al-Assad après 24 ans au pouvoir. Assad s’est réfugié en Russie en décembre, mettant fin au régime du parti Baas, en place depuis 1963. Une nouvelle administration dirigée par le président Ahmad al-Charaa a été formée en janvier.