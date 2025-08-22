L’ambassadeur de Turquie auprès des Nations unies, Ahmet Yildiz, a affirmé jeudi que les politiques israéliennes nourrissent l’instabilité en Syrie et mettent en péril la sécurité régionale. Il a exhorté la communauté internationale à lever les sanctions restantes et à soutenir la souveraineté du pays.



“La Syrie reste une priorité à l’ordre du jour international. La nouvelle période exige des efforts soutenus pour assurer la paix et la stabilité sur la base de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’unité nationale du pays”, a-t-il déclaré lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU jeudi.

Il a souligné qu’”il est crucial de renforcer l’administration syrienne pour atteindre cet objectif”, ajoutant : “Nous ne devons pas laisser notre attention se détourner de la tâche essentielle qui est celle de restaurer la stabilité et la sécurité dans le pays”.

Yildiz qui a appelé à la “levée des sanctions restantes pour permettre à l’administration syrienne de remplir ses fonctions et de servir ses citoyens” a insisté sur le fait qu’”une administration centralisée et une armée nationale unifiée sont indispensables à la paix”.

“Les récents événements de Soueïda démontrent une fois de plus la nature destructrice et déstabilisatrice des politiques israéliennes dans la région”, a-t-il averti, soulignant que “les actions déstabilisatrices qui menacent l’unité, la stabilité et le bien-être du peuple syrien ne doivent pas être tolérées”.



“Les efforts qui portent atteinte à la souveraineté syrienne ou alimentent la fragmentation comportent de graves risques de déstabilisation régionale”, a-t-il encore mis en garde.