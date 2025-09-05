Dans un entretien avec son homologue français Jean-Noël Barrot, Saar a appelé la France à "reconsidérer" son initiative visant à reconnaître un Etat palestinien, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"Tant que la France poursuivra ses efforts et initiatives allant à l'encontre des intérêts d'Israël, une telle visite (de Macron en Israël) n'aura pas lieu d'être", a-t-il ajouté.

“Israël souhaite entretenir de bonnes relations avec la France, mais celle-ci doit respecter la position d’Israël sur les questions essentielles à sa sécurité et à son avenir”, a ajouté Saar, cité dans le communiqué de son bureau.

Fin juillet, M. Macron a annoncé que la France allait reconnaître l'État de Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Dans la foulée, plus d'une dizaine de pays occidentaux parmi lesquels le Canada, l'Australie et la Belgique ont appelé d'autres nations du monde à faire de même.