La France continue de hausser le ton face aux exactions commises par Israël à Gaza et en Cisjordanie occupée, tandis que l’annonce de la reconnaissance prochaine de l’État de Palestine ne cesse d’attiser la fureur de Tel-Aviv.

Ce mardi, Emmanuel Macron a réaffirmé qu’“aucune offensive, tentative d’annexion ou déplacement de population n’enrayera la dynamique de reconnaissance de l’État palestinien”.

En Relation TRT Global - Antisémitisme : Macron hausse le ton face à Netanyahu

Des propos qui ont immédiatement suscité la colère d’Israël, qui accuse le président français de “saper la stabilité” du Proche-Orient.

“Macron tente d’intervenir de l’extérieur dans un conflit auquel il n’est pas partie, d’une manière complètement déconnectée de la réalité du terrain après le 7 octobre”, a écrit sur X le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar.

Cette escalade verbale s’inscrit dans la continuité d’échanges tendus entre Paris et Tel-Aviv ces derniers mois, depuis la reconnaissance prochaine annoncée de l’État de Palestine par la France.

Quelques semaines plus tôt, aussi surréaliste que cela puisse paraître, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait accusé le président français d’”alimenter le feu antisémite” contre les Juifs de France, en envisageant de reconnaître l’État palestinien. Une accusation que l’Élysée avait qualifié de “manipulation” et d’“abjecte”.

Reconnaissance mais pas de sanctions

S’il est indéniable que la décision française de reconnaître la Palestine est un geste fort qui a encouragé d’autres pays à faire de même, elle demeure toutefois incomplète.

À ce jour, malgré les décisions de la Cour Internationale de Justice (CIJ), Paris n’a toujours pas qualifié les massacres à Gaza de “génocide” et n’a adopté aucune sanction contre Israël : ni embargo sur les armes, ni mesures économiques ou commerciales.