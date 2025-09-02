

“Ensemble, nous avons rappelé notre ferme opposition à tout plan de reconstruction de la bande de Gaza qui impliquerait le déplacement forcé des populations ou la mise sous tutelle du territoire”, a-t-il martelé.



Le président français a averti qu'un tel plan, “contraire au droit international”, ne “mènerait qu'à une impasse totale” dans la région.



Soulignant que les “opérations militaires terrestres” menées par Israël dans la ville de Gaza étaient “inacceptables”, Macron a insisté sur le fait que cela pourrait conduire à un “conflit sans fin”.



Macron a réitéré ses appels en faveur d'un cessez-le-feu permanent à Gaza, de la libération des prisonniers, de l'acheminement de l'aide humanitaire et du désarmement du Hamas, et souligné l'importance d'une solution à deux États.



Dans des déclarations précédentes, le président américain Donald Trump avait indiqué que les États-Unis prendraient le contrôle de Gaza et avait affirmé qu'il serait “bien préférable” que les Palestiniens qui y vivent soient transférés vers de nouvelles zones d'habitation qui seraient construites dans les pays voisins, notamment en Égypte et en Jordanie.