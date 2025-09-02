FRANCE
Gaza: la France et la Jordanie s'opposent fermement au “plan de reconstruction”
La France et la Jordanie se sont déclarées fermement opposées au “plan de reconstruction” de Gaza, où Israël mène des attaques depuis près de deux ans, qui prévoit le déplacement forcé des Palestiniens et la mise sous tutelle de la région.
Macron a déclaré qu'ils travaillaient en étroite collaboration avec la Jordanie pour préparer la conférence sur la solution à deux États. / Reuters
Le président français Emmanuel Macron a annoncé, dans un communiqué publié sur X, qu'il s'était entretenu par téléphone avec le roi Abdallah II de Jordanie.

Macron a déclaré qu'ils travaillaient en étroite collaboration avec la Jordanie pour préparer la conférence sur la solution à deux États qui se tiendra à New York le 22 septembre.

“Ensemble, nous avons rappelé notre ferme opposition à tout plan de reconstruction de la bande de Gaza qui impliquerait le déplacement forcé des populations ou la mise sous tutelle du territoire”, a-t-il martelé.

Le président français a averti qu'un tel plan, “contraire au droit international”, ne “mènerait qu'à une impasse totale” dans la région.

Soulignant que les “opérations militaires terrestres” menées par Israël dans la ville de Gaza étaient “inacceptables”, Macron a insisté sur le fait que cela pourrait conduire à un “conflit sans fin”.

Macron a réitéré ses appels en faveur d'un cessez-le-feu permanent à Gaza, de la libération des prisonniers, de l'acheminement de l'aide humanitaire et du désarmement du Hamas, et souligné l'importance d'une solution à deux États.

Dans des déclarations précédentes, le président américain Donald Trump avait indiqué que les États-Unis prendraient le contrôle de Gaza et avait affirmé qu'il serait “bien préférable” que les Palestiniens qui y vivent soient transférés vers de nouvelles zones d'habitation qui seraient construites dans les pays voisins, notamment en Égypte et en Jordanie.

