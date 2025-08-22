Cette enquête a été publiée jeudi soir par trois médias dont le journal israélo-palestinien 972, et le journal britannique The Guardian.

Selon des calculs de l’armée israélienne, 5 victimes sur 6 tuées à Gaza en mai 2025 étaient des civils. Le ratio est extrêmement élevé et plus élevé que toutes les guerres récentes.

Israël estime avoir tué 8 900 combattants du Hamas ou du Jihad islamique, alors que dans le même temps le ministère de la Santé palestinien publiait le chiffre de 53 000 morts, ce qui inclut toutes les victimes. Dans un premier temps, Israël n’a pas contesté les résultats publiés par les trois médias mais il a ensuite indiqué au quotidien The Guardian que ces données étaient incorrectes.

Il est à souligner que l’armée israélienne utilise les bilans publiés par le ministère de la Santé palestinien et les considère comme fiables. C’est étonnant quand on sait que publiquement les hommes politiques israéliens contestent ces données et les balaient d’un geste de la main.

Des proportions anormalement élevées

D’autres données comprises dans les dossiers récupérés par ces trois médias révèlent que l’armée israélienne estime qu’environ 48 000 Palestiniens sont actifs dans les groupes de résistance du Hamas ou du Jihad Islamique. Il faut donc comprendre que Tel Aviv a lancé une guerre de plus de vingt mois contre plus de deux millions de personnes, détruit totalement toutes les infrastructures et plusieurs villes pour officiellement neutraliser 47 653 combattants.



Les calculs sont vite faits, 83% des victimes sont des civils, femmes et enfants inclus.

“Cette proportion de civils parmi les personnes tuées serait anormalement élevée, en particulier compte tenu du fait qu’elle dure depuis si longtemps”, a déclaré Thérèse Pettersson du programme de données sur les conflits de l’Université d’Uppsala (Suède), qui recense les victimes civiles dans le monde entier. Ce genre de statistiques est généralement constaté lors de l’attaque d’une ville mais ce n’est jamais le cas sur un conflit qui concerne toute une zone géographique.

La réalité dépasse les estimations

L’enquête nuance également les données trouvées. Le ratio civils-combattants pourrait être encore plus terrible. Tout d’abord, le ministère de la Santé palestinien ne prend en compte que les corps retrouvés, il ne peut qu’estimer les milliers de personnes disparues sous les décombres ou pulvérisées par des bombes.