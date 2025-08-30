MOYEN-ORIENT
“Sumud Flottilla”: une nouvelle flotte citoyenne met le cap sur Gaza
Les premiers bateaux vont partir de Barcelone ce lundi et d’autres bateaux comptent les rejoindre. Ils veulent apporter de l’aide humanitaire à Gaza. TRT Français a interviewé le politologue Thomas Guénolé qui fera partie de l’expédition.
L'organisation humanitaire Flottille de la liberté, en Sicile, le 1er juin 2025, au départ du navire "Madleen". / AA
30 août 2025

Il ne livrera que peu de détails pour des questions de sécurité, explique Thomas Guénolé.  S’il pèse ses mots, c’est parce que les deux dernières tentatives d’accéder à Gazas se sont soldées par des arrestations par l’armée israélienne dans les eaux internationales.

Il y a d’abord eu le navire humanitaire Madleen, avec à son bord 12 militants arraisonné à environ 185 kilomètres de Gaza en juin dernier. Puis, un mois après, le navire Handala, parti de Sicile, a également été stoppé par l’armée israélienne.

Cette fois il ne s’agira pas d’un bateau mais de dizaines promet Thomas Guénolé. Humanitaires, médecins, artistes, dont l'actrice américaine Susan Sarandon et l'acteur irlandais Liam Cunningham ainsi que des militants issus de 44 pays prendront part à cette initiative baptisée "Global Sumud Flotilla". Les premiers bateaux partent de Barcelone dimanche, d’autres lèveront l’ancre  de Tunis, le 4 septembre.

Thomas Guénolé insiste sur un point : en droit international, les civils en zone de guerre ont droit à une aide humanitaire. “C’est un crime de guerre de priver ces civils d’accès à l’aide. C’est également un crime de guerre de stopper la flottille qui est pacifique et ne transporte que des médicaments et du lait pour bébé”.

La flottille, mouvement citoyen, entend débarquer des médecins à Gaza, et ouvrir un couloir humanitaire maritime pour permettre enfin l’entrée de l’aide dans l’enclave.

“Je me devais d’agir”

Le politologue veut “déconstruire” la rhétorique israélienne. Il ne s’agit pas d’un remake de la “croisière s’amuse” comme ont pu le prétendre certains députés français. 

Se définissant comme intellectuel de gauche, Thomas Guénolé affirme : “Je me devais d’agir. Il existe une tradition à gauche selon laquelle un intellectuel doit agir. J’ajoute qu’en tant que personnalité médiatique, je peux aussi apporter de la lumière à cette initiative”.

Une présence qui, selon lui, pourrait offrir une forme de protection aux équipages. En effet, en février dernier, le bateau Le Conscience qui, lui aussi, naviguait vers Gaza avait été attaqué par des drones. La coque avait été endommagée et un incendie s’était déclaré à bord alors qu’il venait de quitter Malte. Les militants accusent Israël d’avoir organisé cette attaque sur un bateau civil non armé.

Thomas Guénolé avertit :  s’ils sont “kidnappés” par les Israéliens, ils entameront une grève de la faim. Il attend, par ailleurs, du Quai d’Orsay qu’il se montre plus ferme que par le passé et qu’il exige la libération de ses concitoyens. 

Le mouvement de la Flottille de la paix a baptisé cette nouvelle tentative “Sumud Flottilla”, la flottille de la résilience. Un nom symbolique pour un mouvement qui espère atteindre les rives de Gaza dans les deux prochaines semaines.

Selon les autorités sanitaires de Gaza, plus de 63 000 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes depuis le début du conflit en octobre 2023, dont la majorité sont des enfants et des femmes. 

Israël bloque l’aide humanitaire depuis mars 2025, créant ainsi la famine qui sévit aujourd’hui à Gaza. 500 000 personnes sont dans un état très grave et pourraient mourir de faim. 

Ce vendredi, Jens Laerke, porte-parole du Bureau des Affaires humanitaires des Nations unies a sonné l’alerte : “Nous sommes sur le point d’assister à une famine massive”.

SOURCE:TRT Français
