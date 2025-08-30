Il ne livrera que peu de détails pour des questions de sécurité, explique Thomas Guénolé. S’il pèse ses mots, c’est parce que les deux dernières tentatives d’accéder à Gazas se sont soldées par des arrestations par l’armée israélienne dans les eaux internationales.



Il y a d’abord eu le navire humanitaire Madleen, avec à son bord 12 militants arraisonné à environ 185 kilomètres de Gaza en juin dernier. Puis, un mois après, le navire Handala, parti de Sicile, a également été stoppé par l’armée israélienne.

Cette fois il ne s’agira pas d’un bateau mais de dizaines promet Thomas Guénolé. Humanitaires, médecins, artistes, dont l'actrice américaine Susan Sarandon et l'acteur irlandais Liam Cunningham ainsi que des militants issus de 44 pays prendront part à cette initiative baptisée "Global Sumud Flotilla". Les premiers bateaux partent de Barcelone dimanche, d’autres lèveront l’ancre de Tunis, le 4 septembre.

Thomas Guénolé insiste sur un point : en droit international, les civils en zone de guerre ont droit à une aide humanitaire. “C’est un crime de guerre de priver ces civils d’accès à l’aide. C’est également un crime de guerre de stopper la flottille qui est pacifique et ne transporte que des médicaments et du lait pour bébé”.

La flottille, mouvement citoyen, entend débarquer des médecins à Gaza, et ouvrir un couloir humanitaire maritime pour permettre enfin l’entrée de l’aide dans l’enclave.

“Je me devais d’agir”

Le politologue veut “déconstruire” la rhétorique israélienne. Il ne s’agit pas d’un remake de la “croisière s’amuse” comme ont pu le prétendre certains députés français.