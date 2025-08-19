MOYEN-ORIENT
Gaza: au moins 26 Palestiniens tués au lendemain de l’accord du Hamas sur une proposition de trêve
Les bombardements israéliens ont tué au moins 26 Palestiniens depuis l’aube ce mardi, visant notamment des tentes de déplacés à Khan Younès et Deir el-Balah, alors que le Hamas a annoncé la veille avoir accepté une trêve de 60 jours.
Depuis le 7 octobre 2023, l’offensive israélienne a tué au moins 62 004 Palestiniens et blessé 156 230 autres à Gaza. / Reuters
il y a 13 heures

Les attaques israéliennes ont fait au moins 26 morts ce mardi à Gaza, selon des sources médicales locales. 

Parmi les victimes figurent huit personnes tuées dans des frappes contre des tentes de déplacés à Khan Younès et quatre autres dans une attaque similaire à Deir el-Balah. 

L’agence palestinienne Wafa a également rapporté la mort de dix civils, dont deux enfants, à Deir el-Balah, ainsi que deux personnes tuées en attendant de l’aide près de Beit Lahia, au nord de l’enclave. Des images vérifiées montrent plusieurs corps dans une rue ensanglantée à Deir el-Balah.

Des témoins ont fait état d’explosions de maisons dans le sud de Gaza et de lourds tirs dans le quartier Tuffah, à Gaza-Ville.

Sur le front des négociations, le Hamas a annoncé avoir accepté une proposition de médiation du Qatar et de l’Égypte pour une trêve de 60 jours, incluant un échange de prisonniers et un repositionnement de l’armée israélienne afin de permettre l’entrée d’aide humanitaire. Mais plusieurs ministres israéliens, dont Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, rejettent tout cessez-le-feu.

Sur le plan diplomatique, l’Australie a condamné Israël après la révocation des visas de ses diplomates auprès de l’Autorité palestinienne, une décision prise quelques heures après l’annulation du visa d’un député israélien d’extrême droite par Canberra. 

La ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong a dénoncé une “réaction injustifiée” qui isole davantage Israël.

Parallèlement, Philippe Lazzarini, chef de l’UNRWA, a indiqué qu’environ 360 employés de l’agence avaient été tués à Gaza depuis le début de la guerre, que des centaines avaient été blessés et qu’une cinquantaine, arrêtés ou détenus, certains ayant subi des tortures.

Depuis le 7 octobre 2023, l’offensive israélienne a tué au moins 62 004 Palestiniens et blessé 156 230 autres à Gaza.

SOURCE:TRT français et agences
