Les attaques israéliennes ont fait au moins 26 morts ce mardi à Gaza, selon des sources médicales locales.

Parmi les victimes figurent huit personnes tuées dans des frappes contre des tentes de déplacés à Khan Younès et quatre autres dans une attaque similaire à Deir el-Balah.

L’agence palestinienne Wafa a également rapporté la mort de dix civils, dont deux enfants, à Deir el-Balah, ainsi que deux personnes tuées en attendant de l’aide près de Beit Lahia, au nord de l’enclave. Des images vérifiées montrent plusieurs corps dans une rue ensanglantée à Deir el-Balah.

Des témoins ont fait état d’explosions de maisons dans le sud de Gaza et de lourds tirs dans le quartier Tuffah, à Gaza-Ville.

Sur le front des négociations, le Hamas a annoncé avoir accepté une proposition de médiation du Qatar et de l’Égypte pour une trêve de 60 jours, incluant un échange de prisonniers et un repositionnement de l’armée israélienne afin de permettre l’entrée d’aide humanitaire. Mais plusieurs ministres israéliens, dont Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, rejettent tout cessez-le-feu.