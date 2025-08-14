MOYEN-ORIENT
L’initiative intervient après l’annonce de la Fondation UEFA pour l’enfance, qui a indiqué qu’elle apporterait son aide aux enfants touchés par les guerres dans différentes régions.
Gaza: l’UEFA affiche un nouveau message avant le match PSG–Tottenham, après les critiques de Salah
14 août 2025

L’UEFA a déployé, avant la Supercoupe entre le Paris Saint-Germain et Tottenham, une banderole en lien avec Gaza portant le message : “Stop Killing Children. Stop Killing Civilians” (“Arrêtez de tuer les enfants. Arrêtez de tuer les civils”).

“Le message est clair et net”, a déclaré l’UEFA dans un communiqué publié mercredi sur X. “Une banderole. Un appel”. Avant le match, plusieurs enfants originaires de zones touchées par les conflits ont porté la banderole, dont deux venant de Gaza.

Cette action fait suite à l’annonce de la Fondation UEFA pour l’enfance de venir en aide aux enfants victimes de guerres dans diverses régions.

Elle intervient également après les critiques de Mohamed Salah, attaquant de Liverpool, concernant l’hommage jugé trop timide rendu par l’UEFA à Souleiman Al-Obeid, surnommé le “Pelé palestinien”, qui ne comportait aucune condamnation ni mention sur la manière dont il a été tué par Israël à Gaza.

Dans cet hommage publié la semaine dernière, l’UEFA avait simplement déclaré qu’Al-Obeid était “un talent qui a donné de l’espoir à d’innombrables enfants, même dans les moments les plus sombres”.

Salah avait partagé l’hommage sur X avec ce commentaire : “Pouvez-vous nous dire comment il est mort, où et pourquoi ?”.

Ses propos, vus près de 115 millions de fois depuis, ont suscité une vague de critiques contre l’instance dirigeante du football européen, accusée d’avoir délibérément évité de mentionner Israël.

L’attaquant égyptien, déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la Premier League, avait appelé à un cessez-le-feu à Gaza dès les premières semaines du génocide et demandé l’acheminement d’aide humanitaire vers l’enclave assiégée.

