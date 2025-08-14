L’UEFA a déployé, avant la Supercoupe entre le Paris Saint-Germain et Tottenham, une banderole en lien avec Gaza portant le message : “Stop Killing Children. Stop Killing Civilians” (“Arrêtez de tuer les enfants. Arrêtez de tuer les civils”).

“Le message est clair et net”, a déclaré l’UEFA dans un communiqué publié mercredi sur X. “Une banderole. Un appel”. Avant le match, plusieurs enfants originaires de zones touchées par les conflits ont porté la banderole, dont deux venant de Gaza.

Cette action fait suite à l’annonce de la Fondation UEFA pour l’enfance de venir en aide aux enfants victimes de guerres dans diverses régions.

Elle intervient également après les critiques de Mohamed Salah, attaquant de Liverpool, concernant l’hommage jugé trop timide rendu par l’UEFA à Souleiman Al-Obeid, surnommé le “Pelé palestinien”, qui ne comportait aucune condamnation ni mention sur la manière dont il a été tué par Israël à Gaza.