Plus de 100 organisations humanitaires accusent Israël d’entraver l’entrée d’une aide vitale à Gaza, laissant de vastes quantités de matériel de secours bloquées dans des entrepôts en Jordanie et en Égypte, tandis que de plus en plus de Palestiniens meurent de faim.

Des camions d’aide s’accumulent aux frontières de Gaza en raison du blocus imposé par Israël sur ce territoire frappé par la famine. Selon ces ONG, Israël utilise de nouvelles règles pour refuser l’entrée de nourriture, de médicaments, d’eau et d’abris temporaires, ont-elles indiqué dans un communiqué conjoint publié ce jeudi.

“Malgré les affirmations des autorités israéliennes selon lesquelles il n’y a pas de limite à l’aide humanitaire entrant à Gaza, la plupart des grandes ONG internationales n’ont pas pu livrer un seul camion de fournitures vitales depuis le 2 mars”, déclarent-elles.

“Au lieu de résorber l’arriéré croissant de marchandises, les autorités israéliennes ont rejeté les demandes de dizaines d’ONG pour acheminer des biens vitaux, prétextant que ces organisations “ne sont pas autorisées à distribuer de l’aide”, ajoutent-elles. Parmi ces ONG figurent Médecins sans frontières (MSF) et Oxfam.

Blocage

Des organisations présentes à Gaza depuis des décennies se voient désormais notifier par Israël qu’elles ne sont pas “autorisées” à livrer de l’aide, en raison de nouvelles “règles d’enregistrement” incluant un prétendu contrôle “sécuritaire”.

Les hôpitaux de Gaza sont désormais dépourvus de fournitures de base, et les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées “meurent de faim et de maladies évitables”, poursuit le communiqué.

Bushra Khalidi, responsable politique d’Oxfam, a déclaré que son organisation dispose de plus de 2,5 millions de dollars de matériel humanitaire “refusé à l’entrée de Gaza par Israël”.

Aitor Zabalgogeazkoa, coordinateur d’urgence de MSF à Gaza, a affirmé que ces restrictions font partie de la distribution militarisée de l’aide par Israël, orchestrée par la tristement célèbre GHF.

“Ce système militarisé de distribution alimentaire a transformé la faim en arme et orchestré la souffrance. Les distributions sur les sites de la GHF ont entraîné des niveaux extrêmes de violence et de tueries, visant principalement de jeunes hommes palestiniens, mais aussi des femmes et des enfants venus dans l’espoir de recevoir de la nourriture”, a-t-il déclaré.

Depuis mai, au moins 859 Palestiniens ont été tués en tentant d’accéder à l’aide autour des sites de la GHF.