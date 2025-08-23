La situation humanitaire à Gaza continue de se dégrader alors que les bombardements se poursuivent et que l’accès à la nourriture et aux soins reste extrêmement limité.

Au moins 71 Palestiniens ont été tués à Gaza ces dernières 24 heures, lors des bombardements israéliens, ont indiqué des sources médicales locales.

Dans la nuit de vendredi, de nouvelles frappes ont visé plusieurs zones de l’enclave, causant la mort d’au moins quatre enfants à Khan Younès, selon des sources hospitalières.

Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé que deux personnes sont mortes de faim au cours des dernières 24 heures, portant à 273 le nombre de décès liés à la famine et à la malnutrition depuis le début du conflit, dont 112 enfants.

Une enquête conjointe de Forensic Architecture et de la World Peace Foundation a, par ailleurs, recensé au moins 64 attaques contre des civils palestiniens tentant d’accéder à l’aide humanitaire.

Le rapport affirme que 25 de ces incidents ont eu lieu autour des sites de distribution alimentaire du GHF, un organisme soutenu par les États-Unis et Israël.