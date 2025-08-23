La situation humanitaire à Gaza continue de se dégrader alors que les bombardements se poursuivent et que l’accès à la nourriture et aux soins reste extrêmement limité.
Au moins 71 Palestiniens ont été tués à Gaza ces dernières 24 heures, lors des bombardements israéliens, ont indiqué des sources médicales locales.
Dans la nuit de vendredi, de nouvelles frappes ont visé plusieurs zones de l’enclave, causant la mort d’au moins quatre enfants à Khan Younès, selon des sources hospitalières.
Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé que deux personnes sont mortes de faim au cours des dernières 24 heures, portant à 273 le nombre de décès liés à la famine et à la malnutrition depuis le début du conflit, dont 112 enfants.
Une enquête conjointe de Forensic Architecture et de la World Peace Foundation a, par ailleurs, recensé au moins 64 attaques contre des civils palestiniens tentant d’accéder à l’aide humanitaire.
Le rapport affirme que 25 de ces incidents ont eu lieu autour des sites de distribution alimentaire du GHF, un organisme soutenu par les États-Unis et Israël.
“Israël instrumentalise l’aide, en violation des principes humanitaires fondamentaux”, conclut le rapport.
“Crise de survie de enfants”
Ce samedi, des sources médicales gazaouies ont rapporté que 19 personnes ont été tuées depuis l’aube par des frappes israéliennes, dont 17 dans le quartier d’Asdaa, au sud de Gaza, où des tentes abritant des civils déplacés ont été visées.
Une autre frappe a touché une maison dans le camp de réfugiés de Maghazi, tuant deux personnes.
L’UNICEF a prévenu qu’”une véritable crise de survie des enfants” est en cours à Gaza, estimant qu’”il est déjà trop tard” pour beaucoup d’entre eux.
Médecins Sans Frontières (MSF) a décrit une situation “de famine, de maladie et de mort” à Gaza-Ville, où les habitants tentent de survivre malgré les combats et le blocus israélien.
Depuis le 7 octobre 2023, l’offensive israélienne a tué au moins 62 263 Palestiniens et blessé 157 365 autres à Gaza, selon le ministère de la Santé local.