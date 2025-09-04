La Tunisie a vivement réagi après le décès de l’un de ses ressortissants tué par la police française à Marseille, mardi. Mercredi soir, Tunis a qualifié de “meurtre injustifié” la mort d’Abdelkader Dhibi, abattu par les forces de l’ordre après une attaque au couteau, et réclamé à la France une enquête rapide.

“La Tunisie a l’intention de prendre toutes les mesures pour préserver les droits du défunt, de sa famille et de leur justice”, peut-on lire dans un communiqué publié sur Facebook.

Mardi après-midi, Abdelkader Dhibi a blessé cinq personnes, au couteau et à la barre de fer, dans le quartier Belsunce à Marseille. L'assaillant s'en est d’abord pris au gérant d'un hôtel d'où il venait d'être expulsé puis il a attaqué d’autres personnes dans la rue. Il a été abattu par les forces de l’ordre devant un snack.