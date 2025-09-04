FRANCE
Attaque à Marseille: la Tunisie dénonce un “meurtre injustifié”
Le ministère tunisien des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué avoir convoqué le chargé d’affaires par intérim de l’ambassade de France à Tunis pour lui faire part de sa ”vive protestation”.
Abdelkader Dhibi a blessé cinq personnes, au couteau et à la barre de fer, dans le quartier Belsunce à Marseille / AFP
4 septembre 2025

La Tunisie a vivement réagi après le décès de l’un de ses ressortissants tué par la police française à Marseille, mardi. Mercredi soir, Tunis a qualifié de “meurtre injustifié” la mort d’Abdelkader Dhibi, abattu par les forces de l’ordre après une attaque au couteau, et réclamé à la France une enquête rapide.

“La Tunisie a l’intention de prendre toutes les mesures pour préserver les droits du défunt, de sa famille et de leur justice”, peut-on lire dans un communiqué publié sur Facebook.

Mardi après-midi, Abdelkader Dhibi a blessé cinq personnes, au couteau et à la barre de fer, dans le quartier Belsunce à Marseille. L'assaillant s'en est d’abord pris au gérant d'un hôtel d'où il venait d'être expulsé puis il a attaqué d’autres personnes dans la rue. Il a été abattu par les forces de l’ordre devant un snack.

Le procureur de la République a donné hier, mercredi, des informations sur ce ressortissant tunisien.  Il présentait des antécédents liés à la consommation de stupéfiants et d’alcool. Selon les éléments disponibles, il n’était pas radicalisé mais manifestait une propension à la violence.

Le président Kaïs Saïed a également chargé l’ambassadeur de Tunisie à Paris de transmettre la même position aux autorités françaises et de coordonner avec le consulat général à Marseille afin d’assurer le rapatriement du corps du défunt.

SOURCE:TRT français et agences
