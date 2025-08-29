"Le manque d’effectif contraint des professionnels pourtant investis à travailler dans des conditions si dégradées qu’elles créent un terrain favorable à des dérives", dénonce notamment Dominique Simonnot dans un rapport publié vendredi.

Fait rare, elle réclame la fermeture de cette prison qui “ne voit pas autre chose que de fermer pour rouvrir dans de meilleures conditions”.

Lors d'une visite "inopinée" dans ce centre pour mineurs, effectuée du 7 au 11 juillet, la Contrôleure générale et son équipe ont constaté "de graves carences dans la prise en charge des enfants détenus".

Les équipes de la Contrôleure ont ainsi pu constater que des graffitis recouvraient les murs, parfois tracés avec des excréments, que des WC cassés dans des cellules n’étaient pas réparés, que les salles d’eau n’avaient pas de portes, que certains lits ne disposaient pas de draps et que les produits d’hygiène n’étaient plus distribués chaque mois comme auparavant.

Les contrôleurs ont remarqué un manque général d’hygiène et un manque de nourriture. Les repas sont “frugaux”, dit le rapport, et les enfants admettent avoir constamment faim.

Le rapport dénonce également le manque d’activités et l’absence totale d’enseignant au sein de la prison. En 2024, le ministre de l’Intérieur de l’époque avait reconnu que 60 % des enfants incarcérés étaient déscolarisés depuis au moins un an.