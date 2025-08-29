FRANCE
Marseille: une prison pour mineurs pointée du doigt pour son insalubrité
Dans un rapport publié ce vendredi, Dominique Simonnot, la Contrôleure générale des prisons, demande la fermeture du centre pénitentiaire pour mineurs de la Valentine, à Marseille (Bouches-du-Rhône).
Le 31 juillet 2025, l’établissement pénitentiaire pour mineurs La Valentine à Marseille (Bouches-du-Rhône). / Others
29 août 2025

"Le manque d’effectif contraint des professionnels pourtant investis à travailler dans des conditions si dégradées qu’elles créent un terrain favorable à des dérives", dénonce notamment Dominique Simonnot dans un rapport publié vendredi. 

Fait rare, elle réclame la fermeture de cette prison qui “ne voit pas autre chose que de fermer pour rouvrir dans de meilleures conditions”.

Lors d'une visite "inopinée" dans ce centre pour mineurs, effectuée du 7 au 11 juillet, la Contrôleure générale et son équipe ont constaté "de graves carences dans la prise en charge des enfants détenus".

Les équipes de la Contrôleure ont ainsi pu constater que des graffitis recouvraient les murs, parfois tracés avec des excréments, que des WC cassés dans des cellules n’étaient pas réparés, que les salles d’eau n’avaient pas de portes, que certains lits ne disposaient pas de draps et que les produits d’hygiène n’étaient plus distribués chaque mois comme auparavant. 

Les contrôleurs ont remarqué un manque général d’hygiène et un manque de nourriture. Les repas sont “frugaux”, dit le rapport, et les enfants admettent avoir constamment faim.

Le rapport dénonce également le manque d’activités et l’absence totale d’enseignant au sein de la prison. En 2024, le ministre de l’Intérieur de l’époque avait reconnu que 60 % des enfants incarcérés étaient déscolarisés depuis au moins un an.

Des mineurs laissés sans activités

Dominique Simonnot exige également l’arrêt immédiat de certaines pratiques disciplinaires qui sont utilisées contre ces mineurs, comme la mise en grille. Il s'agit d’enfermer un adolescent, quel que soit son âge, dans un local dépourvu d’assise, de point d’eau potable et de WC. 

Cette pratique doit être "immédiatement proscrite", ajoute le rapport, "aucune mesure d’isolement ne pouvant être mise en œuvre contre un mineur détenu. “

Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin n’a pas commenté ce rapport, il s’est contenté d’indiquer jeudi avoir demandé une inspection de l'établissement confiée à l'Inspection générale de la justice", dans un courrier consulté par l'AFP. 

Le 7 juillet dernier, 53 enfants étaient détenus dans cet établissement, selon le rapport. Il compte au total 59 places exclusivement réservées à des garçons âgés de 13 à 18 ans.

SOURCE:TRT français et agences
