Dans un communiqué, les autorités maliennes ont annoncé "l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes", qui cherchait, selon elles, à "déstabiliser les institutions de la République".

Ce pays d'Afrique de l'Ouest est dirigé par des militaires souverainistes qui se sont positionnés contre la mainmise de la France, ancienne puissance coloniale.

"Ces militaires et des civils" auraient obtenu "l'aide d'États étrangers", accuse le gouvernement malien qui explique que “grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, la conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1ᵉʳ août 2025”.

Le communiqué fait également état de l’arrestation d’un ressortissant français soupçonné de travailler "pour le compte des services de renseignement français". .

“Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français répondant au nom de Vizilier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dembélé et Nema Sagara”, poursuit le communiqué.

Aucune réaction officielle des autorités françaises n’a été communiquée à ce stade. Par ailleurs, au moins 55 militaires auraient été arrêtés, selon les sources sécuritaires.

"Les enquêtes judiciaires se poursuivent pour identifier d'éventuels complices", indique le gouvernement.