Au moins 73 Palestiniens ont été tués dans de nouvelles frappes israéliennes sur l’ensemble de Gaza, dont 43 à Gaza-Ville.

L’armée israélienne a intensifié son offensive sur le principal centre urbain de l’enclave, décrite par des habitants comme une véritable “nuit d’enfer”.

À Gaza-Ville, plusieurs quartiers ont été touchés. Une maison a été frappée dans le secteur de Sabra, provoquant la mort de deux personnes et la disparition d’une troisième.

Dans le quartier de Tal al-Hawa, une frappe a visé une tente abritant des déplacés et tué deux personnes, tandis que dans le quartier de Nassr, une autre attaque contre des tentes a causé un mort et plusieurs blessés.



De violents bombardements d’artillerie ont également touché la zone d’as-Saftawi, au nord de la ville, et un robot piégé a été déclenché par l’armée israélienne près du quartier Sheikh Radwan.



Plus au sud, à Khan Younès, un drone a visé une tente de déplacés et fait plusieurs blessés. Depuis l’aube, une vingtaine de personnes supplémentaires ont été tuées dans différentes frappes à travers le territoire.