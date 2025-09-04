MOYEN-ORIENT
2 min de lecture
Gaza: le Hamas se dit prêt pour une trêve, Israël poursuit ses frappes meurtrières
Alors que l’armée israélienne intensifie ses frappes sur Gaza-Ville, faisant plusieurs dizaines de morts, le Hamas affirme être disposé à accepter une trêve globale accompagnée de la libération des captifs israéliens, ce que Netanyahou refuse.
Gaza: le Hamas se dit prêt pour une trêve, Israël poursuit ses frappes meurtrières
Au moins 73 Palestiniens ont été tués dans de nouvelles frappes israéliennes sur l’ensemble de Gaza, dont 43 à Gaza-Ville. / AA
4 septembre 2025

Au moins 73 Palestiniens ont été tués dans de nouvelles frappes israéliennes sur l’ensemble de Gaza, dont 43 à Gaza-Ville. 

L’armée israélienne a intensifié son offensive sur le principal centre urbain de l’enclave, décrite par des habitants comme une véritable “nuit d’enfer”.

À Gaza-Ville, plusieurs quartiers ont été touchés. Une maison a été frappée dans le secteur de Sabra, provoquant la mort de deux personnes et la disparition d’une troisième.

En RelationTRT Global - Gaza: une unité de colons payée 1 800 dollars par jour pour démolir des maisons


Dans le quartier de Tal al-Hawa, une frappe a visé une tente abritant des déplacés et tué deux personnes, tandis que dans le quartier de Nassr, une autre attaque contre des tentes a causé un mort et plusieurs blessés.

De violents bombardements d’artillerie ont également touché la zone d’as-Saftawi, au nord de la ville, et un robot piégé a été déclenché par l’armée israélienne près du quartier Sheikh Radwan.

Plus au sud, à Khan Younès, un drone a visé une tente de déplacés et fait plusieurs blessés. Depuis l’aube, une vingtaine de personnes supplémentaires ont été tuées dans différentes frappes à travers le territoire.

Recommandé

Dans ce contexte, le Hamas a annoncé avoir accepté la formation d’une administration nationale indépendante pour gérer Gaza et s’est dit prêt à conclure un accord de trêve global incluant la libération de tous les captifs israéliens.

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a rejeté cette proposition, affirmant que son offensive ne pourrait cesser qu’aux conditions fixées par le gouvernement israélien.

Parallèlement, le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich, figure de l’extrême droite, a présenté un plan visant à annexer la quasi-totalité de la Cisjordanie occupée et a appelé le chef du gouvernement à l’approuver.

Depuis le début de l’offensive israélienne en octobre 2023, au moins 63 746 Palestiniens ont été tués et 161 245 blessés à Gaza.

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us