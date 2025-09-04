Au moins 73 Palestiniens ont été tués dans de nouvelles frappes israéliennes sur l’ensemble de Gaza, dont 43 à Gaza-Ville.
L’armée israélienne a intensifié son offensive sur le principal centre urbain de l’enclave, décrite par des habitants comme une véritable “nuit d’enfer”.
À Gaza-Ville, plusieurs quartiers ont été touchés. Une maison a été frappée dans le secteur de Sabra, provoquant la mort de deux personnes et la disparition d’une troisième.
Dans le quartier de Tal al-Hawa, une frappe a visé une tente abritant des déplacés et tué deux personnes, tandis que dans le quartier de Nassr, une autre attaque contre des tentes a causé un mort et plusieurs blessés.
De violents bombardements d’artillerie ont également touché la zone d’as-Saftawi, au nord de la ville, et un robot piégé a été déclenché par l’armée israélienne près du quartier Sheikh Radwan.
Plus au sud, à Khan Younès, un drone a visé une tente de déplacés et fait plusieurs blessés. Depuis l’aube, une vingtaine de personnes supplémentaires ont été tuées dans différentes frappes à travers le territoire.
Dans ce contexte, le Hamas a annoncé avoir accepté la formation d’une administration nationale indépendante pour gérer Gaza et s’est dit prêt à conclure un accord de trêve global incluant la libération de tous les captifs israéliens.
Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a rejeté cette proposition, affirmant que son offensive ne pourrait cesser qu’aux conditions fixées par le gouvernement israélien.
Parallèlement, le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich, figure de l’extrême droite, a présenté un plan visant à annexer la quasi-totalité de la Cisjordanie occupée et a appelé le chef du gouvernement à l’approuver.
Depuis le début de l’offensive israélienne en octobre 2023, au moins 63 746 Palestiniens ont été tués et 161 245 blessés à Gaza.