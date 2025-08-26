Le FLNKS a rejeté l’accord politique de Bougival signé mi-juillet et malgré deux rencontres de plusieurs heures avec le ministre de l’Outre-mer, les indépendantistes n’ont pas rejoint le comité de rédaction.

Dans un communiqué publié ce matin, le parti indépendantiste souligne qu’il veut maintenir le dialogue avec le gouvernement, mais que Bougival ne peut être une base de discussion pour l’avenir de la Nouvelle Calédonie. Le seul objectif du mouvement reste la pleine souveraineté du peuple Kanak. Le FLNKS termine en dénonçant la volonté du gouvernement de passer en force après le 3e référendum sur l’auto-détermination et sur l’ouverture du corps électoral, ce qui a “brisé la confiance.”

Après deux réunions, le Sénat coutumier a également décidé de ne plus participer au comité de rédaction car le texte de Bougival n’a pas retenu les “fondamentaux de l’identité kanak” selon Mahe Gove, le président du Sénat coutumier sur la 1ère.

Malgré le blocage avec les indépendantistes, le comité de rédaction de l’accord de Bougival s’est réuni plusieurs fois pour traduire en droit les points du document signé en banlieue parisienne. L’accord de Bougival prévoit la création d’une citoyenneté calédonienne, la création d’un Etat calédonien mais sans indépendance complète. Le ministre de l’Outre-mer a toujours insisté que l’accord se ferait avec ou sans les indépendantistes, “la Nouvelle-Calédonie a besoin de stabilité” a-t-il martelé depuis fin juillet.