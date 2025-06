Le préfet de Seine-Saint-Denis a annoncé, ce dimanche, par le biais d’un post sur son compte Twitter, qu'il va demander le retrait du drapeau palestinien hissé sur la façade de l'hôtel de ville de Saint-Denis deux jours auparavant.

D'après la préfecture, cette demande s'inscrit "en application du principe de neutralité des services publics".

Ce vendredi 13 juin, la municipalité de Saint-Denis a organisé un rassemblement pour appeler à la paix et au cessez-le-feu. Le drapeau palestinien a été placé sur la façade de l'hôtel de ville au cours de l'après-midi, comme le montre une vidéo publiée par la mairie sur Facebook, en présence de l’ambassadrice de Palestine en France.

“Un geste fort”

"Un geste fort, en soutien à un cessez-le-feu immédiat et à la reconnaissance officielle de l’État de Palestine par la France", d'après le maire (PS) Mathieu Hanotin, qui a hissé le drapeau avec l’ambassadrice Hala Abou Hassira.

"Un moment fort et historique pour affirmer la solidarité avec la Palestine (...), l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza, la fin de l’occupation israélienne et appeler le président français à reconnaître sans délai l’État de Palestine. Un immense merci pour cette solidarité sincère et ce soutien indéfectible de la part des justes du monde entier", avait déclaré cette dernière sur X.

