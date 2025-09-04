Selon un communiqué écrit de la présidence libanaise, Joseph Aoun a eu un entretien téléphonique avec Diodato Abagnara, chef de la mission et commandant de la Finul, après l’attaque d’Israël contre les membres de la Finul lors de leurs opérations dans le sud du pays.

Au cours de cet entretien, Joseph Aoun a exprimé à Diodato sa condamnation de l’attaque de l’armée israélienne contre la Finul.

Rappelant les appels internationaux à mettre fin à l’occupation israélienne dans le sud de son pays, à la restitution des prisonniers libanais ainsi que la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU, Joseph Aoun a souligné qu’Israël continuait d’ignorer ces appels et de défier la volonté de la communauté internationale.

La Finul avait indiqué, mercredi, via la plateforme Telegram, basée aux Émirats arabes unis que, le 2 septembre, alors qu’elle effectuait des travaux de déminage dans le sud du Liban, l’armée israélienne avait lancé quatre grenades à proximité de son personnel, qualifiant cet incident de “l’une des attaques les plus graves” depuis l’accord de cessez-le-feu.