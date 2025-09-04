MOYEN-ORIENT
Président libanais: “En attaquant la Finul, Israël a défié la communauté internationale”
Le président libanais Joseph Aoun a condamné l'attaque d'Israël contre la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), la qualifiant de défi à la volonté de la communauté internationale.
Joseph Aoun a eu un entretien téléphonique avec Diodato Abagnara, chef de la mission et commandant de la Finul, après l’attaque d’Israël / Reuters
4 septembre 2025

Selon un communiqué écrit de la présidence libanaise, Joseph Aoun a eu un entretien téléphonique avec Diodato Abagnara, chef de la mission et commandant de la Finul, après l’attaque d’Israël contre les membres de la Finul lors de leurs opérations dans le sud du pays.

Au cours de cet entretien, Joseph Aoun a exprimé à Diodato sa condamnation de l’attaque de l’armée israélienne contre la Finul.

Rappelant les appels internationaux à mettre fin à l’occupation israélienne dans le sud de son pays, à la restitution des prisonniers libanais ainsi que la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU, Joseph Aoun a souligné qu’Israël continuait d’ignorer ces appels et de défier la volonté de la communauté internationale.

La Finul avait indiqué, mercredi, via la plateforme Telegram, basée aux Émirats arabes unis que, le 2 septembre, alors qu’elle effectuait des travaux de déminage dans le sud du Liban, l’armée israélienne avait lancé quatre grenades à proximité de son personnel, qualifiant cet incident de “l’une des attaques les plus graves” depuis l’accord de cessez-le-feu.

Création de la Finul et résolution 1701

Après le début de la guerre civile au Liban, Israël est entré sur le territoire libanais en 1978 et a occupé le sud-Liban. La même année, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a appelé Israël à retirer ses forces du Liban.

À la demande du Liban, le Conseil de sécurité des Nations unies a créé la Finul le 19 mars 1978 afin de confirmer le retrait des forces israéliennes, de rétablir la paix et la sécurité, et de soutenir le gouvernement libanais dans la restauration de son autorité sur le sud du pays.

Le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité la résolution 1701 le 11 août 2006, appelant à la fin du violent conflit déclenché entre le Liban et Israël, le 12 juillet 2006.

Cette résolution prévoit aussi le retrait d’Israël derrière la ligne bleue et la démilitarisation de la zone située entre cette ligne et le fleuve Litani au Liban, où seuls les armes et équipements militaires appartenant à l’armée libanaise et à la Finul sont autorisés.

SOURCE:TRT français et agences
