L’acteur espagnol, récompensé par un Oscar, Javier Bardem, a condamné l’armée israélienne pour avoir adopté à l’encontre des Palestiniens la “même logique de terreur et de déshumanisation” des nazis.
Bardem a partagé sur Instagram, une vidéo montrant un sniper israélien tirer “pour s’amuser” sur un Palestinien, commentant : “Les FDI (Forces de défense israéliennes) sont des NAZIS”.
Dans la légende accompagnant la vidéo, il a comparé cet acte à des scènes du film La Liste de Schindler, évoquant l’image de l’officier nazi Amon Göth qu’il décrit comme “l’incarnation de la banalité du mal et de l’impunité de la cruauté au sein d’un appareil militaire oppressif”.
“Aujourd’hui, cette même logique de terreur et de déshumanisation, c’est ce que l’armée israélienne applique contre le peuple palestinien”, a-t-il ajouté.
La vidéo qui avait d’abord circulé en 2018 serait liée à un acte criminel datant de décembre 2017, lorsqu’un sniper israélien a tiré et blessé un homme à la jambe.
Bardem est connu pour ses critiques des attaques israéliennes contre Gaza : il avait déjà dénoncé les “crimes contre l’humanité” commis par le gouvernement israélien dans l’enclave assiégée et appelé la communauté internationale à traduire les responsables en justice.
Une enquête conjointe de The Guardian, du média israélo-palestinien +972 Magazine et du site en hébreu Local Call a révélé jeudi que cinq Palestiniens tués sur six par l’armée israélienne à Gaza étaient des civils, selon les propres données de l’armée israélienne.
Depuis 2023, Israël a tué plus de 62 100 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, dans l’enclave sous blocus.
Des célébrités contre le génocide
Bardem n’est pas le seul acteur hollywoodien de renom à dénoncer le génocide israélien dans l’enclave assiégée.
De nombreuses personnalités ont déjà condamné le carnage et exigé un cessez-le-feu immédiat.
En mai, plus de 380 figures d’Hollywood ont signé une lettre ouverte dénonçant le génocide à Gaza, parmi lesquels Bardem lui-même, Richard Gere, l’oscarisée Susan Sarandon, Mark Ruffalo, Andrew Garfield et d’autres.
Hors d’Hollywood, d’autres célébrités et personnalités ont réclamé l’acheminement de l’aide humanitaire qu’Israël bloque dans le cadre de sa politique de nettoyage ethnique.
La pop star Madonna a récemment appelé le pape Léon XIV à se rendre à Gaza pour attirer l’attention sur la détresse des Palestiniens “avant qu’il ne soit trop tard”.
Mohamed Salah, joueur de Liverpool, a fustigé l’hommage “timide” de l’UEFA à Suleiman Al-Obeid, surnommé le “Pelé palestinien”, après que l’organisation de football a soigneusement évité de préciser qu’il a été tué par les tirs israéliens alors qu’il attendait de l’aide à Gaza. Salah a également appelé à un cessez-le-feu immédiat et à l’accès à l’aide humanitaire.