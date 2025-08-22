L’acteur espagnol, récompensé par un Oscar, Javier Bardem, a condamné l’armée israélienne pour avoir adopté à l’encontre des Palestiniens la “même logique de terreur et de déshumanisation” des nazis.



Bardem a partagé sur Instagram, une vidéo montrant un sniper israélien tirer “pour s’amuser” sur un Palestinien, commentant : “Les FDI (Forces de défense israéliennes) sont des NAZIS”.



Dans la légende accompagnant la vidéo, il a comparé cet acte à des scènes du film La Liste de Schindler, évoquant l’image de l’officier nazi Amon Göth qu’il décrit comme “l’incarnation de la banalité du mal et de l’impunité de la cruauté au sein d’un appareil militaire oppressif”.



“Aujourd’hui, cette même logique de terreur et de déshumanisation, c’est ce que l’armée israélienne applique contre le peuple palestinien”, a-t-il ajouté.

En Relation TRT Global - Gaza: une enquête de la BBC révèle qu’Israël a tué 95 enfants, par tir à la tête ou la poitrine

La vidéo qui avait d’abord circulé en 2018 serait liée à un acte criminel datant de décembre 2017, lorsqu’un sniper israélien a tiré et blessé un homme à la jambe.



Bardem est connu pour ses critiques des attaques israéliennes contre Gaza : il avait déjà dénoncé les “crimes contre l’humanité” commis par le gouvernement israélien dans l’enclave assiégée et appelé la communauté internationale à traduire les responsables en justice.