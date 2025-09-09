Samedi, dans l’Echo, le ministre fédéral des Finances, Jan Jambon (N-VA) lançait un pavé dans la mare. Le gouvernement Arizona va devoir renégocier dans les prochaines semaines un budget pluriannuel bis pour réduire les déficits.



Pourtant, la coalition gouvernementale (cinq partis) a négocié en février 2025 un accord sur les mesures à prendre pour redresser les comptes publics : essentiellement des réformes du marché du travail et des réductions de dépenses publiques mais les indicateurs économiques ne sont toujours pas au beau fixe.

Lundi 8 septembre, le Bureau fédéral du Plan a dévoilé ses prévisions macroéconomiques sur la base desquelles les gouvernements vont concocter leurs budgets 2026. Le dérapage budgétaire, à politique inchangée, est confirmé, sans effort additionnel, le déficit public atteindra 35 milliards en 2026, a mis en garde l’organisme.

Le comité de suivi dévoilera la semaine prochaine des prévisions budgétaires pour l’Etat belge plus pessimistes encore. Il s’attend à un déficit de l’ensemble des administrations publiques de 37,2 milliards l’an prochain soit au-dessus des 5%



Le gouvernement divisé sur les mesures à prendre

La croissance belge n’est pourtant pas mauvaise, elle dépasse de peu les 1%, selon le Bureau du Plan, et des emplois sont créés notamment dans le secteur marchand. L’inflation est aussi sous contrôle, le rythme de hausse des prix à la consommation serait, en moyenne annuelle, en 2025 de 2,4%.



En six mois, le gouvernement dit Arizona n’a pas trouvé la réforme miracle pour contrer le déficit. Le plan présenté par cet exécutif a été jugé insuffisant, tandis que de nouvelles dépenses sont venues alourdir la facture, notamment l’augmentation du budget de la défense, et la relance du nucléaire.

