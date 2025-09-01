Dans un geste inédit, plus de 250 médias à travers le monde ont décidé de publier leurs journaux et sites d’information avec des unes entièrement noircies ce lundi, pour dénoncer le meurtre systématique de journalistes à Gaza. Cette action vise à alerter l’opinion publique et les institutions internationales sur le coût humain effroyable de la guerre israélienne pour la presse.

Depuis le début de la guerre israélienne en octobre 2023, au moins 247 journalistes palestiniens ont été tués sous les bombardements ou dans des assassinats ciblés, selon le Bureau des médias à Gaza. Parmi eux, des reporters de terrain, des photographes et des cameramen, dont le rôle était de documenter la guerre et de donner une voix aux civils pris au piège.

“Ce n’est pas seulement une attaque contre des individus, mais contre le droit fondamental à l’information”, souligne l’initiative lancée conjointement par plusieurs syndicats de journalistes et associations de défense de la liberté de la presse.

Une action symbolique et politique

En noircissant leurs unes, les médias veulent symboliser le silence imposé par la guerre et la volonté de certaines puissances d’étouffer la vérité..