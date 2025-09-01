POLITIQUE
2 min de lecture
Meurtre de journalistes à Gaza: plus de 250 médias noircissent leurs unes
Plus de 250 médias internationaux publient lundi des couvertures noires pour dénoncer le meurtre systématique de journalistes à Gaza par l’armée israélienne. Cette action coordonnée est une première mondiale.
Manifestation pour dénoncer le meurtre des journalistes palestiniens / AP
1 septembre 2025

Dans un geste inédit, plus de 250 médias à travers le monde ont décidé de publier leurs journaux et sites d’information avec des unes entièrement noircies ce lundi, pour dénoncer le meurtre systématique de journalistes à Gaza. Cette action vise à alerter l’opinion publique et les institutions internationales sur le coût humain effroyable de la guerre israélienne pour la presse.

Depuis le début de la guerre israélienne en octobre 2023, au moins 247 journalistes palestiniens ont été tués sous les bombardements ou dans des assassinats ciblés, selon le Bureau des médias à Gaza. Parmi eux, des reporters de terrain, des photographes et des cameramen, dont le rôle était de documenter la guerre et de donner une voix aux civils pris au piège.

“Ce n’est pas seulement une attaque contre des individus, mais contre le droit fondamental à l’information”, souligne l’initiative lancée conjointement par plusieurs syndicats de journalistes et associations de défense de la liberté de la presse.

Une action symbolique et politique

En noircissant leurs unes, les médias veulent symboliser le silence imposé par la guerre et la volonté de certaines puissances d’étouffer la vérité..

 Des journaux de référence en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique se sont joints à l’appel, créant une visibilité internationale rare autour de la cause des journalistes palestiniens.

Des ONG comme Reporters sans frontières (RSF) et le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) ont également soutenu cette action, appelant la Cour pénale internationale (CPI) à enquêter sur les assassinats de journalistes à Gaza, considérés comme des crimes de guerre.

Cette mobilisation, décrite comme la plus large jamais organisée en défense des journalistes, marque un tournant : elle rappelle que la liberté de la presse n’est pas un acquis, mais une bataille permanente, en particulier dans les zones de guerre.

En unissant leurs unes, ces 250 médias envoient un message clair : le silence imposé par les bombes ne doit pas étouffer la vérité.

