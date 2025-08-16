MOYEN-ORIENT
Le comité chrétien palestinien dénonce une “agression sans précédent” d’Israël contre les églises
Le Haut comité présidentiel pour les affaires ecclésiastiques en Palestine a accusé Israël de mener une “agression sans précédent” contre les églises dans les territoires occupés, visant à effacer la présence chrétienne.
Les autorités israéliennes ont gelé les comptes bancaires du Patriarcat et imposé “des taxes paralysantes et injustes” sur ses propriétés. / Reuters
16 août 2025

Le comité a notamment cité “une attaque directe contre le Patriarcat orthodoxe de Jérusalem” comme exemple majeur d’une escalade contre les églises de la ville.

“Ces actions s’inscrivent dans une politique systématique visant à démanteler la présence chrétienne authentique en Palestine et à dépouiller la terre de ses institutions religieuses historiques”, a-t-il affirmé jeudi.

Les autorités d’occupation israéliennes ont gelé les comptes bancaires du Patriarcat et imposé “des taxes paralysantes et injustes” sur ses propriétés, selon le comité.

“De telles mesures menacent gravement la capacité de l’Église à assurer ses services spirituels, humanitaires et communautaires, constituant une violation flagrante du Statu quo historique ainsi qu’une atteinte grave au droit international et aux accords contraignants”, a écrit de son côté Ramzi Khouri, membre du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine et président du comité, dans une lettre adressée aux hiérarques chrétiens du monde entier.

Un dépassement inquiétant

La déclaration précise que “l’agression dépasse l’étranglement financier”, citant l’expansion des colonies israéliennes sur les terres de l’Église orthodoxe autour du monastère de Saint-Gérasime près de Jéricho.

“Au cours des deux dernières années, de nouveaux avant-postes de colonies illégales ont été établis dans la région de Jéricho, constituant une menace directe pour son caractère historique et sacré et s’inscrivant dans un plan plus large visant à effacer l’identité chrétienne et historique de la Palestine”, a indiqué le comité.

Il a averti que ces actions s’inscrivent dans une politique plus vaste d’occupation visant à “modifier l’identité de Jérusalem, effacer son caractère religieux et culturel et, en fin de compte, éliminer la présence palestinienne dans la ville”.

Le comité a lancé un appel aux églises et institutions chrétiennes du monde entier afin qu’elles entreprennent “une action politique, juridique et médiatique immédiate pour mettre un terme à ces violations et défendre la liberté de l’Église à remplir sa mission spirituelle et humanitaire”.

“Protéger les églises de Palestine est une responsabilité collective et une mission historique”, a-t-il souligné.

Ces dernières années, les églises de Jérusalem-Est occupée ont été confrontées à une intensification des pressions fiscales israéliennes, tandis que les autorités sont accusées de faciliter la prise de contrôle de biens ecclésiastiques par des groupes de colons, notamment dans le secteur de Bab al-Khalil, dans la vieille ville.

