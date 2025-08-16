Le comité a notamment cité “une attaque directe contre le Patriarcat orthodoxe de Jérusalem” comme exemple majeur d’une escalade contre les églises de la ville.



“Ces actions s’inscrivent dans une politique systématique visant à démanteler la présence chrétienne authentique en Palestine et à dépouiller la terre de ses institutions religieuses historiques”, a-t-il affirmé jeudi.

Les autorités d’occupation israéliennes ont gelé les comptes bancaires du Patriarcat et imposé “des taxes paralysantes et injustes” sur ses propriétés, selon le comité.



“De telles mesures menacent gravement la capacité de l’Église à assurer ses services spirituels, humanitaires et communautaires, constituant une violation flagrante du Statu quo historique ainsi qu’une atteinte grave au droit international et aux accords contraignants”, a écrit de son côté Ramzi Khouri, membre du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine et président du comité, dans une lettre adressée aux hiérarques chrétiens du monde entier.

En Relation TRT Global - Des chrétiens attaqués par des colons juifs, silence radio chez Knafo, Zemmour et consorts

Un dépassement inquiétant



La déclaration précise que “l’agression dépasse l’étranglement financier”, citant l’expansion des colonies israéliennes sur les terres de l’Église orthodoxe autour du monastère de Saint-Gérasime près de Jéricho.



“Au cours des deux dernières années, de nouveaux avant-postes de colonies illégales ont été établis dans la région de Jéricho, constituant une menace directe pour son caractère historique et sacré et s’inscrivant dans un plan plus large visant à effacer l’identité chrétienne et historique de la Palestine”, a indiqué le comité.

Il a averti que ces actions s’inscrivent dans une politique plus vaste d’occupation visant à “modifier l’identité de Jérusalem, effacer son caractère religieux et culturel et, en fin de compte, éliminer la présence palestinienne dans la ville”.